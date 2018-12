Sat.1 schmeißt Serie raus - und RTL verbannt Reihen auf zwei miese Sendeplätze

Der Sender RTL hat mehrere TV-Reihen auf miese Sendeplätze verbannt. Und Sat.1 eine Flop-Serie abrupt aus dem Programm geworfen.

Update vom 27. Dezember 2018: Auch Sat.1 ist vor Quoten-Flops nicht gefeit. Im Gegenteil: Die Doku-Serie „Unser allerschönstes Weihnachten“, die bisher am Vorabend lief, verbuchte laut dwdl.de mit seinen ersten vier Folgen gerade mal drei Prozent Marktanteil im Schnitt. Die Konsequenz ist drastisch: Die weiteren Folgen werden einfach nicht mehr gesendet. Stattdessen kehre „Genial daneben - Das Quiz“ eine Woche früher aus der Pause zurück.

Für die wenigen Fans von „Unser allerschönstes Weihnachten“ gab es immerhin ein kleines Trostpflaster. Auf dem Mini-Sender Sat.1 Gold wurden die verbliebenen Folgen am Sonntag, 23. Dezember am Stück weggesendet.

RTL verbannt TV-Reihen auf zwei eklige Sendeplätze

Update vom 17. Dezember 2018: RTL erleidet ein Quoten-Desaster mit zwei Prestige-Sendungen und reagiert jetzt. Vor allem von „Hauptsache süß“ hatte man sich beim TV-Sender wohl viel erwartet, wir hatten über die Reihe vor dem Start berichtet. Die andere Reihe, bei der RTL nun Konsequenzen zieht, heißt „Unsere schönste gemeinsame Wohnung“.

Beide floppten auf ihrem Sendeplatz am Sonntagnachmittag (13.50 Uhr bzw. 14.40 Uhr), wie dwdl.de berichtet. 3,9 und 3,3 Prozent Marktanteil - für den großen TV-Sender richtig mies.

Ganz absetzen wollte RTL aber „Hauptsache süß“ und „Unsere schönste gemeinsame Wohnung“ offenbar nicht. Und schickt beide Reihen auf zwei denkbar schlechte Sendeplätze. „Unsere schönste gemeinsame Wohnung“ lief am Sonntag um 6.45 Uhr (!).

Bei „Hauptsache süß“ ab 7.45 Uhr dürften zumindest ein paar Leute schon wach gewesen sein. Für die letzte Folge von „Hauptsache süß“ am 23. Dezember lässt sich RTL immerhin breitschlagen, sie um 9.30 Uhr zu senden.

Vox wirft „Imposters“ aus dem Programm - ausgerechnet kurz vor Staffel-Ende

Update vom 10. Dezember 2018: Und wieder reagiert ein Sender aus der RTL-Gruppe auf ein Quotentief: Vox wirft die Serie „Imposters“ aus dem Programm. Das berichtet dwdl.de. Vorangegangen war ein Sinkflug der Zuschauer-Zahlen. Die letzte Doppel-Folge am Donnerstag ab 23.10 Uhr kam nur auf 1,7 bzw. 2,1 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe - für Vox ein Desaster.

Deswegen zieht der Sender die Reißleine. Und das zum für Fans wirklich denkbar schlechten Zeitpunkt: zwei Folgen vor Schluss der aktuellen Staffel!

Es ist schon die zweite Staffel von „Imposters“, einer Gauner-Serie um Betrügerin Maddie (gespielt von Inbar Lavi). Die erste Staffel lief noch zur besten Sendezeit an, dann wurde die Serie ins Nachtprogramm verbannt, wo sie jetzt nicht mal zu Ende laufen wird. Dem Bericht zufolge hat die Serie eh keine Zukunft: Auch der US-Sender Bravo stellte die Reihe nach der zweiten Staffel aufgrund mieser Quoten ein.

Bekannte Serie fliegt aus RTL-Programm - Kultsendung kommt zurück

Update vom 12. Oktober 2018: Auch wegen einer anderen Sendung landete RTL derzeit in den Schlagzeilen. Dem Sender ist in einer Nachrichtensendung eine peinliche Panne unterlaufen, von der die Moderatorin nichts mitbekam.

Unser Ursprungsartikel: RTL wirft Crimeserie aus dem Programm

Köln - Auf der einen Seite ist es ein Abschied, auf der anderen auch ein großes Comeback, über das sich viele Fans freuen dürften: Nachdem RTL eine bekannte Krimiserie in der Primetime aus dem Programm wirft, kehrt eine andere nach zahlreichen Jahren beim Spartensender RTLplus zurück auf die Bildschirme.

Bekannte Krimiserie wird ins Nachtprogramm verschoben

Für alle „Bones - Die Knochenjägerin“-Fans ist es eine herbe Enttäuschung: Wie DWDL berichtet, muss die Krimiserie nach einigen Änderungen bei RTL ab sofort ins Nachtprogramm weichen. Bisher bereits um 22.15 ausgestrahlt, müssen die Fans in Zukunft auf den ein oder anderen Kaffee zurückgreifen. Erst um 0.35 Uhr können die verschiedenen Fälle von „Bones“ ab nächster Woche verfolgt werden. Ersetzt wird die Serie durch Wiederholungen von „Der Lehrer“, die trotz niedriger Quoten immer noch besser abschneiden als die Folgen von „Bones - Die Knochenjägerin“.

Diese Serie wird wohl zurückkehren

Eine andere Serie feiert hingegen ein großes Comeback: Weiteren Informationen von DWDL zufolge kehrt die Kult-Serie „Doppelter Einsatz“ zurück - zu sehen sind die Folgen in Zukunft beim Spartensender RTLplus.

Es war Frauenpower pur in den 1990er Jahren: Die Kommissarinnen Sabrina Nikolaidou und Eva Lorenz kämpften in insgesamt 13 Staffeln als starkes Frauen-Team gemeinsam gegen Verbrechen in Hamburg. „Doppelter Einsatz“, wie die Serie heißt, wurde jahrelang von RTL ausgestrahlt, bis sie im Jahr 2007 schließlich ein Ende fand und eingestellt wurde.

Bei den Folgen, die zukünftig bei RTLplus wieder ausgestrahlt werden, handelt es sich aber lediglich um Wiederholungen. Das bedeutet alte Gesichter und bekannte Fälle: Ab dem 27. September sind die Schauspielerinnen Despina Pajanou und Sylvia Haider also wieder im Fernsehen zu sehen, wie sie Verbrechern auf dem Hamburger Kiez die Stirn bieten.

Jeden Donnerstag um 20.15 Uhr werden die Folgen der vierten Staffel gezeigt, die anders als die vorherigen Folgen erstmals in Spielfilmlänge gedreht wurden.

