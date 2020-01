Sat.1-Moderatoren ziehen blank und lassen ALLE Kleidungsstücke fallen

Straffe Beine, runder Po und ein flacher Bauch. Wenn man nach Instagram geht, hat nahezu jeder einen perfekten Körper. Doch die Realität sieht anders aus. Das möchte Sat.1 zeigen.

München - Ein Bikini-Bild hier, ein Dessous-Schnappschuss da. Viele Instagram-Influencer versorgen ihre Follower täglich mit Content, meistens zeigen sie ihren durchtrainierten Körper. Der oft mithilfe von Bearbeitungsprogrammen wie Photoshop makellos gezaubert wird. Doch die Realität sieht anders aus. Jeder fünfte Deutsche ist laut einer Forsa-Umfrage unzufrieden mit seinem Körper. In der Show „No Body is perfect“ möchte Sex-Expertin Paula Lambert, zusammen mit drei weiteren Moderatoren, die Teilnehmer darin unterstützen, sich wieder in ihrer Haut wohlzufühlen - und das nackt.

Moderatoren ziehen in TV-Show blank und möchten damit wichtige Message verbreiten

Das Konzept der Sendung: Die Moderatoren sind komplett nackt, nur Bodypainting ziert ihren Körper. Die Mutigen sind: Paula Lambert (Sex-Expertin), Sandra Wurster (Tanzpädagogin und Coach), Silvana Denker (Curvy-Model und Body-Positivity-Aktivistin) und Plus-Size-Model Daniel Schneider. Auf der griechischen Insel Mykonos wollen die Coaches den Teilnehmern des Body-Positivity-Experiments das Vertrauen an die eigene körperliche Attraktivität wieder zurückgeben, meldet Sat.1. Vier Tage haben die Moderatoren dafür Zeit. Am Ende sollen die Kandidaten so viel Selbstvertrauen haben, dass sie am „Naked Beach“ ihre Kleidung fallen lassen und sich zeigen, wie Gott sie schuf.

Paula Lambert: „Ich laufe zu Hause normalerweise nicht nackt herum“

Sex-Expertin Paula Lambert möchte in der Show durch ihre Nacktheit den Teilnehmern ihr Selbstvertrauen zurückgeben. Trotzdem ist der Schritt, sich so im TV zu zeigen, kein einfacher. „Ich laufe zu Hause normalerweise nicht nackt herum, auch wenn ich mich dabei immer besser fühle“, sagt sie im Interview mit prisma. „Bei jemandem, den man liebt und bei dem man sich sicher fühlt, kommt es – idealerweise – zu keiner Bewertung. Außerhalb dieses intimen Kreises ist das aber anders, da spielen Verletzlichkeiten eine viel größere Rolle“ erklärt die Sex-Expertin.

Auf ihrem Instagram-Account postet Paula Lambert ein Foto vom Set. Die drei Moderatoren sind von hinten zu sehen - alle nackt. Dazu schreibt sie: „Ich habe meinen Hintern immer zu verstecken versucht, interessanterweise vor allem, als ich ganz schlank war.“ Sie ergänzt: „Er gehört zu mir, egal wie er aussieht. Und ich bin ich, egal ob dick oder dünn.“

