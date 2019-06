Trauer um bekannten Serien-Schauspieler: Plötzlich aus dem Leben gerissen

© Fernsehnetwork The WB

Billy Drago in seiner Rolle als Barbas in der TV-Serie „Charmed - Zauberhafte Hexen“

Schauspieler Billy Drago ist tot: Der „Charmed“-Star starb überraschend an den Folgen eines Schlaganfalls. Er wurde 73 Jahre alt.

Los Angeles - Billy Drago ist tot. Der Schauspieler starb am Montag im Alter von 73 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls, wie das amerikanische Promi-Portal Variety berichtet.

Billy Drago: Rolle in „Die Unbestechlichen“ machte ihn berühmt

Drago spielte in mehr als 100 Filmen mit. Bekannt wurde er durch seine Rolle in „The Untouchables - die Unbestechlichen“. Dort spielte er die Rolle des Frank Nitti, einem Handlanger von Al Capone.

Serienfans ist Drago, der bürgerlich William Eugene Burrows heißt, bekannt aus der TV-Serie „Charmed - zauberhafte Hexen“- Dort spielte er über fünf Staffeln den Dämon Barbas.

Billy Drago: Musikvideo-Dreh mit Michael Jackson

Auch in Serien wie „Akte X“ oder „Walker Texas Ranger“ hatte Drago Gastrollen. 2001 wirkte er zudem in Michael Jacksons Musikvideo zu „You Rock My World“ mit. Drago hinterlässt seinen Sohn Darron E. Burrows.

