Thomas Seitel: Entdeckt - Hier war er, als Helene Fischer mit Florian weinte  

Florian Silbereisen präsentierte am Samstag „Schlagerchampions“ 2019 live aus Berlin. Auch seine Ex Helene Fischer war zu Gast. Das erste Mal nach ihrer Trennung. Für ihre Fans gab es plötzlich eine Schock-Nachricht. Jetzt ist klar, wo Thomas Seitel währenddessen war.

„Schlagerchampions - Das große Fest der Besten“ ging am 12. Januar 2019 in eine neue Runde.

Die ARD strahlte das Schlager-TV-Event am Samstagabend ab 20.15 Uhr live aus.

Moderator Florian Silbereisen präsentierte die Show aus dem Berliner Velodrom.

Auch Helene Fischer war mit dabei. Erstmals trafen sie und Florian Silbereisen nach ihrer Trennung im TV aufeinander.

Mit Spannung erwartet wurde auch der Auftritt von Andrea Berg. Sie präsentierte einen neuen Song.

Update vom 14. Januar 2019, 20.00 Uhr: Wo war eigentlich Helen Fischers Neuer während sich die Sängerin auf der Bühne tränenreich an ihren Ex Florian Silbereisen schmiegte? Thomas Seitel war in Landau, wie rheinpfalz.de berichtet. Er sei die Überraschung beim 15. Ball des Sports in Landau gewesen. Auf einmal stand Helene Fischers neuer Freund, der Akrobat und Tänzer Thomas Seitel, auf der Bühne der Festhalle und zeigte vor den begeisterten Landauern eine Solo-Showeinlage, so der Bericht.

Das war vor der Kamera bei Fischer und Silbereisen nicht zu sehen

Update vom 14. Januar 2019: Das Wiedersehen des ehemaligen Traumpaars der Schlagerwelt war Emotional. Trotzdem hatten sich Florian Silbereisen und Helene Fischer recht gut unter Kontrolle. Abseits der Kameras sah das jedoch anders aus. Wir verraten Ihnen hier, was Sie nicht im TV sehen konnten.

Schock-Nachricht: Helene Fischer will sich jetzt zurückziehen

Update vom 13. Januar 2019: Im Tränenmeer des Schlagerchampionsabends bei der ARD ging eine Schocknachricht von Helene Fischer nahezu unter: Die Schlagerkönigin kündigte ihren Rückzug an! Sie werde sich eine Auszeit nehmen, erklärte sie live in der Show. Nach der Sendung hakte einer der sicherlich vielen geschockten Fans nach: „Ein Jahr, ohne, dass wir dich sehen, das geht nicht, sind denn nicht noch TV-Auftritte in Planung?“ Helene Fischer zögerte mit der Antwort und blieb vage. „Das kann ich jetzt so nicht beantworten, aber ich bin ja nicht aus der Welt.“

Video: Helene Fischer schockt Fans mit Rückzug

Florian Silbereisen spricht über sein Tattoo - Helene Fischer ist zu Tränen gerührt

Florian Silbereisen (37) und Helene Fischer (34) standen am Samstagabend nach ihrer Trennung erstmals gemeinsam auf der Bühne. Das erste Zusammentreffen der beiden verfolgten Millionen Schlagerfans vor dem Fernseher.

Video: Helene Fischer und Florian Silbereisen - Der Tränenausbruch live im TV

„Schlagerchampions“ 2019 im Ticker zum Nachlesen

23.30 Uhr: Florian Silbereisen verabschiedet sich. Er wirkt erleichtert.

23.28 Uhr: Helene singt.

23.20 Uhr: „Was machst du jetzt mit deinem Tattoo?“ lautet eine weitere Fan-Frage. Silbereisen antwortet tief bewegt: „ Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, dieses Tattoo zu entfernen. Ich werde das Tattoo weiter voller Stolz tragen“, sagt Florian.

„Es ist so großartig mit dir“, Helene verdrückt die Tränen.

Florian Silbereisen und Helene Fischer: „Es ist wie immer, aber doch ein bisschen anders“

23.19 Uhr: „Es ist wie immer, aber doch ein bisschen anders“, sagt Florian. Beide wirken verlegen. Fans im Publikum weinen.

23.18 Uhr: „Wie geht es dir“, lautet eine Fan-Frage an Helene. „Die letzten Monate waren turbulent, aber es ist schön, hier zu sein in dieser Show bei dir“, antwortet Helene.

23.15 Uhr: Sie bekommt 3 Preise. Ross kommt mit Fragen. Mit einem Sack Fragen.

23.12 Uhr: Helene Fischer kommt und singt. Im silbernen Minikleid. Mit Tänzern. Aber ohne Thomas Seitel.

23.11 „Sie ist und bleibt meine ganz persönliche Lieblingssängerin“, fügt er mit zittriger Stimme hinzu.

23.10 Uhr: Die Platin-Eins für eine Sängerin. Jetzt! „Sie ist unser Star des Jahres“, kündigt Florian Silbereisen seine Ex an.

23.02 Uhr: Fehlalarm. Ben Zucker. Er singt jetzt. Er war mit Helene Fischer auf Tournee. Bekommt Doppel-Platin.

23.01 Uhr: Die Platin-Eins der Besten. Jetzt.

22.57 Uhr: Sieger-Hit des Jahres ist: La Cintura. Alvaro Soler.

22.55 Uhr: Gibt es ein Liebescomeback?, wollen die Fans wissen. Nein, finden beide.

22. 54 Uhr: Helene Fischers Auftritt rückt näher. Muss. Die Sendezeit ist bald rum. Florian Silbereisen wirkt fahrig.

22.50 Uhr: Michelle und Matthias Reim sind die nächsten.

22.46 Uhr: Hartmut Engler von Pur hatte einen Bandscheibenvorfall und kann nicht kommen. Er grüßt aus seinem Wohnzimmer. Im Hintergrund schneit es mächtig.

22.44 Uhr: Das Warten auf Helene zieht sich ganz schön.

Silbereisen mit Thomas Anders auf der Bühne

22.40 Uhr: Silbereisen kündigt das umwerfenste Duett des Jahres an: Thomas Anders singt mit Florian Silbereisen. Interessanter Text. Es geht ums Verlassenwerden. „Sie sagte doch, sie liebt mich - und 3 sind eins zu viel“ - singt Florian. Das Intro für Helene?

22.36 Uhr: Santiano kommen und singen.

22.27 Uhr: Nein, Andrea Berg. Im langen weißen Mantel. Den sie jetzt lasziv fallen lässt. Und sie singt vom „Mosaik“. Sehr knappes Kleid.

22.26 Uhr: Jetzt kommt Helene!?!

Ich weiß halt nicht, was schlimmer ist: Wenn du deinen Ex im Dschungelcamp wiedertriffst oder bei #SchlagerChampions — Rainer Leurs (@RainerLeurs) 12. Januar 2019

22.21 Uhr: Sie singen weiter. Alle sollen sich an den Händen fassen. Auch wenn es „schwitzige, nasse“ sind.

22.17 Uhr: Nein, Helene Fischer war noch nicht da. Es singt immer noch die Kelly Family. Jimmy und Jonny sind nicht dabei. Es gibt inzwischen 22 übrigens neue Generationskinder.

Haben wir Helene und Florian schon verpasst? Frage für eine immer noch leicht angesäuerte Dame neben mir. #SchlagerChampions — Gianni Costa (@_giannicosta) 12. Januar 2019

Hat mal einer die Feinstaubbelastung gemessen, bei der Menge an Pyrotechnik in der Halle?#Schlagerchampions — juergen_w (@juergen_w) 12. Januar 2019

22.12 Uhr: Platin 1 der Besten bekommt die Kelly-Family. Sie singen.

22.10 Uhr: Ross von der Post hat die Fragen ausgewählt: „Gibt es noch Karten für den Semper-Opernball?“ Roland Kaiser sagt, wo man die Karten bekommt. Top-Frage.

22.02 Uhr: Maite Kelly kommt wieder. Im Duett mit Roland Kaiser. Maite hat sich umgezogen. Jetzt in Schwarz.

21. 50 Uhr: Einen Star, der niemals fehlen darf, kündigt Silbereisen an. Die Fans halten den Atem an. Nein, wieder nicht Helene. Roland Kaiser.

21.51 Uhr: Er singt

Helene Fischer und Andreas Gabalier - so ein fieser Seitenhieb

21.47 Uhr: „Was war das verrückteste Gerücht, das du jemals über dich lesen musstest?“, fragt Florian Andreas Gabalier. Er antwortet: „Andreas Gabalier und Helene Fischer“ . Hm. Florian kann drüber lachen.

Und Gabalier so zum Silberbarren: Bäääääm in die Fresse mit dem Helene Spruch. #Schlagerchampions — Kublus (@Kublus41) 12. Januar 2019

„Andreas Gabalier und Helene Fischer.“



und Flori so: „“ #Schlagerchampions — Mel (@mel__click) 12. Januar 2019

21. 43 Uhr: Sänger des Jahres: Andreas Gabalier. Er singt jetzt.

21.42 Uhr: Frage an sie: „Wünscht du dir manchmal dein altes Leben zurück?“ Sie: „Ja, wenn ich bei Rossmann in der OB-Abteilung stehe und man mich nach einem Autogramm fragt, dann schon.“

21.40 Uhr: Die Sängerin des Jahres heißt: Kerstin Ott. Goldene Platte gibt‘s auch. Und was ist mit Helene Fischer???

21.40 Uhr: Kerstin Ott wird gleich überrascht. Sie weiß von nichts, wie eine Texteinblendung verrät.

Wann kommt Peter Orloff? #Schlagerchampions — Hendrik Schmidt (@schmidt2206) 12. Januar 2019

21.35 Uhr: Kerstin Ott

21.34 Uhr: Später gibt es ein Duett mit Helene Fischer. Später.

21.27 Uhr: Jetzt kommt ein echter Weltstar: Andrea Bocelli singt mit seinem Sohn Matteo

21.23 Uhr: Es wird gefeiert: 80 Jahre Heino-Hits

21.22. Uhr: Hannelore verkündet: Der Enkel singt auch. Demnächst bei Florian

#Schlagerchampions der Ross ist heute auch nur da, damit Silbereisen nachher nich Helene befragen muss. — Matze Flow (@MatzeFlow) 12. Januar 2019

21.17 Uhr: Jetzt der Preis fürs Lebenswerk: Heino und Hannelore. Es folgt sein erster TV-Auftritt seit seinem 80. Geburtstag. Singt Hannelore auch?

#Schlagerchampions

Scheint heute eine Aufbaukur für Flori zu sein. — Ela (@Ela75303159) 12. Januar 2019

21.14 Uhr: Frage an Florian: Jetzt kommt‘s. Oder doch nicht. Die Frage, die alle Fans Von Silbereisen beantwortet haben wollen lautet: „Kannst du kochen.“ Hm.

21.12 Uhr: Fragen an die beiden: „Vergesst ihr manchmal euren Text?“ Ja, genau die Frage, die alle bewegt.

21.11 Uhr. Die Fans haben nur eine Frage: Wann kommt Helene?

Ich würde ja ehrlich gesagt laut Lachen, wenn das Publikum nachher aus Sympathie ggü Flori die Helene ausbuhen #Schlagerchampions — Tanja (@Tanja_LoveHeels) 12. Januar 2019

21.09 Uhr: Das ist die Band des Jahres??? okeeeee.

21.08 Uhr: Jetzt übernimmt Ross, verkündet die Band des Jahres: Klubbb 3, also Florian Silbereisen. Heute nur zu zweit, weil der Kollege im Krankenhaus liegt.

21.03 Uhr: Supiria singt

21.01 Uhr: Die Jungs von Voxx-Club.

21 Uhr: Vielleicht kann Inka Florian ja für ihre nächste Show anwerben?

20.58 Uhr: Frage an Bause: Worauf könntest du nicht verzichten? „Auf Tochter und Hund“. So orginell.

20.54 Uhr: Ja, ist denn schon „Bauer sucht Frau“? Inka Bause tritt auf und singt mit dünnem Stimmchen.

20.53 Uhr: Wer sind eigentlich die fünf leichtbekleideten Jungs, die die Trophäe reintragen?

20.50: Das Duo des Jahres heißt: Fantasy, sehen ein bisschen aus wie Modern Talking.

20.47 Uhr: Frage an Mary Roos: „Was war dein schönstes Geburtstagsgeschenk?“ Sie: „Ich lass mir nichts schenken.“

20.48 Uhr: Es gibt eine Umarmung für Florian. Seine Stimme zittert ein bisschen

20.45 Uhr: Mary Roos kommt, singt „Aufrecht gehen“ . Sie singt von Trennung und Verlassenwerden. Ein Song für Flori?

20.38: Spannende Frage an Eloy: Sieht er sich seine Auftritte hinter an. Die völlig überraschende Antwort. Na klar.

20.40 Uhr: Ross hat auch Fragen für Marianne, die Fans wollen wissen, wie es ihr nach dem Unfall geht. Marianne liefert einen Krankenbericht ab.

12.38 Uhr: Silbereisen widmet sich wieder der Show. Eloy de Jong ist der Newcomer des Jahres, er singt mit Marianne Rosenberg

20.37: Florian wäre wieder frei. Maite hat einen Vorschlag an Flori: „Wir machen einen Singleclub auf“

Nach der Trennung hat Helene Fischer ein bisschen zugelegt. #Schlagerchampions pic.twitter.com/48QdSB5ib6 — Harry Bo (@Harrybossos) 12. Januar 2019

20.35 Uhr: Ross hat folgende spannenden Fragen ausgesucht: Was machst du für Sport, was findest du schöner, Tag oder Tag. Maite: Kommt darauf an, mit wem.“

Und alle werden #Schlagerchampions nur wegen einen moment gucken ... H+F lol — ❄ ❄ (@Aggi_89) 12. Januar 2019

Wer mag mit mir wetten, dass Helene als Allerletzte ihren Auftritt hat? #Schlagerchampions — Janina (@ninaswift3) 12. Januar 2019

20.30 Maite Kelly singt. Mit leicht bekleideten Tänzer.

Wer zieht bitte die Maite Kelly an? Bekommt der Stylist wirklich Geld? Ich hätte gerne Schmerzensgeld... Die sieht aus wie ein geplatztes Weihnachtsgeschenk! #Schlagerchampions — Melle21 (@lonestar_w) 12. Januar 2019

20.29 Uhr: Florian fragt Ross nach einen Vorsätzen für 2019, er hat keine, aber er hat spannende Fragen ausgewählt

Ich guck die #Schlagerchampions jetzt nur weil ich auf den Augenblick warte wo Flori Helene vor einem Millionenpublikum eine knallt . — Heidi (@Heidje1987) 12. Januar 2019

Es sind eh immer die gleichen Gäste da, theoretisch kann man auch einfach ne Wiederholung von letztem Jahr zeigen und keinem würde es auffallen #Schlagerchampions — Laura (@mirrorsjk) 12. Januar 2019

20.26 Uhr: Zuschauer dürfen Fragen an die Gäste stellen, die besten werden von Ross Anthony ausgesucht, der jetzt aber erstmal eine Runde singt.

Kaum ist der Florian wieder Single, fährt er mit dem Motorrad rum...#MidlifeCrisis#Schlagerchampions — T. (@kurzmitteilung) 12. Januar 2019

20.20 Uhr: Es geht los mit dem Partyhit des Jahres: Die Draufgänger mit Cordula Grün

20.19 Uhr: Die Fans jubeln ihm zu

20.17 Uhr: Silbereisen fährt auf dem Motorrad auf die Bühne. Er trägt schwarzen Anzug, weißes Shirt und weiße Sneaker.

20:16 Uhr: Helene Fischer kommt in einer schwarzen Limo, in knallengen schwarzen Hosen.

20.15 Uhr: Showtime! Ein Lichtermeer. Die Fans zählen die Sekunden.

20.11 Uhr: Wie wird sich Florian Silbereisen gleich präsentieren? In bester Laune wie immer? Oder wird man ihm seinen Schmerz anmerken?

19.45 Uhr: Maite Kelly ist auch schon da

19.40 Uhr: Florian Silbereisen kommt mit einem Motorrad zur Show. So wild unterwegs, dass die Funken sprühen. Ob er gerade Helene begegnet ist und flüchtet?

19.34 Uhr: Sorgen machen sich viele Fans um Andreas Gabalier. Es ist der erste Auftritt in Deutschland nach seinem Konzert-Eklat.

@DasErste Schafft es denn Andreas Gabalier trotz der Schneemassen in Österreich zu den #Schlagerchampions? — Dominik Göttker (@d_goettker) 12. Januar 2019

19.20 Uhr: Vanessa Mai stellt etwas richtig: Sie ist nicht dabei. Auch nicht als Überraschungsgast

Mich erreichen gerade einige Nachrichten von euch, die ihr meinetwegen noch spontan zu den #Schlagerchampions wollt: Ich weiß nicht woher das Gerücht stammt, aber ich bin NICHT dabei. Auch nicht als Überraschungsgast. Wirklich nicht. #MAITEAM-Ehrenwort! ✌ — VANESSA MAI (@vanessamai) 12. Januar 2019

+++Hier können Sie die Show heute live im TV und im Live-Stream sehen

19.10 Uhr: Gleich geht‘s los: Die Show ist - im Gegensatz etwa zur komplett vorab aufgezeichneten „Helene Fischer Show“ im ZDF - übrigens komplett live.

Keine gemeinsame Generalprobe für Helene Fischer und Florian Silbereisen

19.00 Uhr: Auf eine offizielle Generalprobe ihres Treffens verzichteten beide am Freitag, wie „express.de“ berichtet. Dazu erschien am Abend nur Florian, Helene blieb der Generalprobe fern. Vor Ort wurde das damit begründet, es gäbe morgen noch eine Probe, bei der aus terminlichen Gründen neben ihr auch Andreas Gabalier erst dazustoße.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur ARD-Show „Schlagerchampions - Das große Fest der Besten“. Was wird beim ersten öffentlichen Auftritt von Helene Fischer und Florian Silbereisen nach Bekanntgabe ihrer Trennung passieren? Alle Infos im Live-Ticker ab 20.15 Uhr.

„Schlagerchampions - Das große Fest der Besten“ 2019 - live im TV

Wie schon in den vergangenen Jahr findet „Schlagerchampions“ auch 2019 im Velodrom in Berlin statt. Moderator Florian Silbereisen begrüßt die Zuschauer zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr und die ARD überträgt die Schlager-Show live im TV-Programm.

Wie gewohnt ist „Schlagerchampions - Das große Fest der Besten“ auch 2019 nicht „nur“ eine Schlager-Show, in der verschiedene Künstler auftreten. Erneut verleiht Florian Silbereisen den Preis die „Eins der Besten!“ in verschiedenen Kategorien.

„Schlagerchampions 2019“: Florian Silbereisen hat Helene Fischer auf der Gästeliste

Besonders spannend ist immer, welche Künstler in der Sendung auftreten werden. Auch 2019 hat sich Gastgeber Florian Silbereisen vorgenommen, die größten Stars der Schlager-Szene in einer TV-Show zusammen zu bringen. In diesem Jahr hat er den Sendungs-Zusatz „Das große Fest der Besten“ offensichtlich besonders ernst genommen, denn auf der Gäste-Liste reihen sich die Schlager-Superstars geradezu hintereinander ein.

Mit Andrea Berg, Helene Fischer, Marianne Rosenberg und Maite Kelly sind einige der erfolgreichsten weiblichen Schlager-Stars mit dabei. Aber auch die männliche Gästeliste strotzt geradezu vor Prominenz. Neben Andreas Gabalier, Ben Zucker und Roland Kaiser treten auch die Kult-Bands PUR, Santiano und die Kelly Family in Berlin auf.

Allerdings sind wie gewohnt nicht alle Gäste bei „Schlagerchampions“ vorab bekanntgegeben worden. Es bleibt also spannend.

„Schlagerchampions“ 2019: Helene Fischer und Florian Silbereisen: Erster Auftritt nach der Trennung

Ein mit Spannung erwartetes Highlight bei „Schlagerchampions“ 2019 wird definitiv der Auftritt von Helene Fischer sein. Allerdings nicht nur wegen ihrer Musik: Zum ersten Mal nach der Trennung zeigen sich die Schlager-Queen und Florian Silbereisen am Samstagabend gemeinsam in der Öffentlichkeit. Zehn Jahre waren die beiden zusammen und gaben erst vor wenigen Wochen ihr Beziehungsaus bekannt. Gleichzeitig war öffentlich geworden, dass Helene Fischer schon wieder vergeben ist: Mit ihrem Neuen war sie zuvor auf Tournee.

Danach wurde jeder Schritt und jede Geste von Helene und Florian von den Fans auf die Gold-Waage gelegt. Ein Eklat war etwa Helene Fischers Neujahrsgruß, in dem ihr neuer Freund zu sehen war während ein Lied abgespielt wurde, das sie einst Florian Silbereisen gewidmet hatte. Wie werden Helene Fischer und Florian Silbereisen also nun auf der großen TV-Bühne miteinander umgehen?

In den vergangenen Jahren gab es bei gemeinsamen TV-Auftritten von Florian Silbereisen und Helene Fischer zumeist ein kleines Küsschen. Darauf werden die Zuschauer 2019 höchstwahrscheinlich vergeblich warten. Dennoch: Der Moderator und die Sängerin bemühten sich nach der Trennung darum, die Wogen in der Öffentlichkeit zu glätten und einen Rosenkrieg möglichst zu vermeiden. Auch Helene Fischers Zusage bei „Schlagerchampions“ aufzutreten spricht dafür, dass zwischen den beiden kein böses Blut herrscht. Ganz so herzlich wie in den vergangenen Jahren wird es dennoch nicht zugehen. Zuzutrauen wäre den beiden auch ein offensives Statement zu der Trennung.

„Schlagerchampions 2019“: Andrea Berg hat „etwas vorbereitet“

Fast schon spektakulär ist, dass die beiden Schlager-Königinnen Andrea Berg und Helene Fischer in ein und derselben Fernseh-Sendung auftreten. Zumeist teilen die beiden Sängerinnen sich die Schlager-TV-Sendungen fast schon fein säuberlich untereinander auf. Ähnlich ist es auch mit den Album-Veröffentlichungen der beiden. Von Rivalität wollen beide aber nicht wirklich etwas wissen - zumindest offiziell.

In Punkto Album-Release wäre 2019 wieder Andrea Berg an der Reihe. Und bei der 52-Jährigen spricht einiges dafür, dass sie in diesem Jahr noch eine neue CD auf den Markt bringen wird. So geht sie Ende des Jahres auf Tour. Spannend für die Fans wird am Samstag, ob die Sängerin bereits bei „Schlagerchampions“ einen neuen Song präsentieren wird. Im Vorfeld gab sie sich geheimnisvoll und kündigte via Instagram an für den „kommenden Samstag etwas vorbereitet“ zu haben.

Stets gemeinsam treten dagegen Roland Kaiser und Maite Kelly auf. Auch 2019 sind die beiden wieder bei „Schlagerchampions“ mit dabei und lösen damit ihr Versprechen aus dem vergangenen Jahr ein. Dass die beiden ihr Duett „Warum hast du nicht nein gesagt?“ aufführen ist schon so etwas wie Tradition in der TV-Show.

