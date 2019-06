Schweizer "Tatort": So spektakulär wie "24" für Arme

Mit dem Schweizer "Tatort" verabschiedet sich Deutschlands beliebteste Krimireihe in die Sommerpause. Die Folge "Ausgezählt" handelt vom Doping im Spitzensport, ist aber alles andere als spitze.

Das Beste kommt zum Schluss, heißt es, doch zum Ende einer starken „Tatort“-Saison hat die ARD nur einen Durchschnittskrimi im Angebot. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Luzerner Fall „Ausgezählt“ (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD).

Um was geht es in „Ausgezählt“?

Um Doping im Spitzensport. Gleich zu Beginn stirbt eine Boxerin im Ring, die sich durch verbotene Mittel aufgeputscht hatte. Der Manager der siegreichen Kämpferin Martina Oberholzer (Tabea Buser) feiert das als PR-Triumph: „Was Besseres gibt’s doch gar nicht: Tina the Killer. Das wollen die Leute sehen.“ Doch sein Schützling will sauber sein und aussteigen. Als Strafe sperrt er sie in ein Kellerverlies ein. Wenig später ist der skrupellose Manager erschossen – angeblich durch Oberholzers Onkel, einen Ex-Polizisten. Die Kommissare Liz Ritschard (Delia Mayer) und Reto Flückiger (Stefan Gubser) müssen nun die entführte Boxerin suchen.

Was ist das Besondere an diesem „Tatort“?

Der Wettlauf gegen die Zeit. Der Entführer hat im Kellerverlies eine Videokamera installiert. Im Kommissariat sehen die Ermittler der jungen Frau auf einem Großbildschirm beim Verdursten zu. Kontakt zu ihr können sie nicht aufnehmen. Links oben tickt die Zeit runter. Das sieht manchmal aus wie die US-Action-Serie „24“ für Arme.

Trotzdem ist die Folge von Regisseurin Katalin Gödrös und Drehbuchautor Urs Bühler einigermaßen spannend. Das liegt auch an einem Nebenstrang: Kommissarin Ritschard verbindet ein dramatisches Ereignis von früher mit dem Ex-Polizisten, der den Manager erschossen haben soll. Dadurch gerät ihr Kollege Flückiger in einen Gewissenskonflikt.

Lohnt sich das Einschalten?

Ja, aber nur aus sentimentalen Gründen. Nach „Ausgezählt“ beginnt für „Tatort“-Fans die Sommerpause, in der nur Wiederholungen laufen. Wann die nächste neue Folge kommt und welche Produktion das ist, verrät die ARD noch nicht.

Klar ist aber, dass die Tage für das Luzerner „Tatort“-Duo gezählt sind. „Ausgezählt“ ist die 16. und vorletzte Folge. Ab Herbst 2020 ermitteln für das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler in Zürich.