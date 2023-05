Sendung gekürzt und „Britt - Der Talk“ gestrichen: Erneute Programmänderungen bei Sat.1

Von: Elena Rothammer

Teilen

Fans des Nachmittagsprogramms auf Sat.1 müssen sich erneut umgewöhnen: Der Sender kündigte einige Änderungen im Programm an.

Köln - Erst Anfang Februar trumpfte Sat.1 mit einem neuen Format auf. Die Nachmittagshow „Volles Haus!“ ging an den Start und lief bislang von 16 bis 19 Uhr. Fester Bestandteil der Sendung war bisher auch stets „Britt – Der Talk“ mit Moderatorin Britt Hagedorn (51). Damit ist nun aber vorübergehend Schluss.

Schon seit Montag dürfte den Sat.1-Zuschauern eine Neuerung aufgefallen sein. So endet „Volles Haus!“ inzwischen nicht mehr um 19 Uhr, sondern schon um 18 Uhr. Eine Stunde Sendezeit muss das Format somit einbüßen. Das hat auch Konsequenzen für die dort integrierte Sendung „Britt – Der Talk“, wo vor wenigen Wochen er eine Fake-Kandidatin entlarvt wurde.

In den nur mehr zweistündigen „Volles Haus!“-Folgen fehlt jede Spur von „Britt – Der Talk“. Auf Anfrage von dwdl.de versichert der Sender aber, dass die Talkshow „weiter Bestandteil von ‚Volles Haus!‘“ sei. Schon ab dem 29. Mai soll das Format wieder integriert und neue Folgen produziert werden. Auch die gekürzte Sendezeit von „Volles Haus!“ soll bloß für die Sommermonate gelten.

Geld als Anreiz für Talkshows? Wohl kaum!

Die Beweggründe, um bei Britt Hagedorn aufzutreten, sind wohl so unterschiedlich wie die Gäste selbst. Ein Anreiz scheidet jedoch aus: das Geld. Wer es zu „Britt – Der Talk um eins“ schaffte, bekam für den Studioauftritt gerade einmal 50 Euro plus Anfahrts- und Hotelkosten, wie die Hannoversche Allgemeine 2009 berichtete – kein guter Deal, wenn man bedenkt, dass es in der Sendung zu Blamagen und Demütigungen am laufenden Band kommt.