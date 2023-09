Mega-Erfolg: Hollywood-Produzent sichert sich Rechte an ZDF-Serie

Von: Lisa Klugmayer

Filme Made in Germany sind viel besser als der Ruf, den man ihnen nachsagt. Das beweist jetzt auch „Gestern waren wir noch Kinder“. Der ZDF-Erfolg wird jetzt nämlich für Hollywood adaptiert.

Los Angeles – Matthias Schweighöfer (42) ist ein gefeierter Hollywood-Schauspieler, „Im Westen nichts Neues“ wurde für den Oscar nominiert und „Dark“ war ein Mega-Netflix-Erfolg. Deutsche Filme können schon lange mit der internationalen Konkurrenz mithalten. In die Riege der international erfolgreichen deutschen Filme reiht sich jetzt auch „Gestern waren wir noch Kinder“ ein. Denn der Mehrteiler des ZDF wird jetzt zum Hollywood-Blockbuster.

ZDF goes Hollywood: Produzenten reißen sich um „Gestern waren wir noch Kinder“

Alleine in der ZDF-Mediathek schauten unglaubliche 23 Millionen Menschen „Gestern waren wir noch Kinder“. Dieser Mega-Erfolg hat sich wohl auch international herumgesprochen. Denn nun hat CAA, die größte Künstleragentur der Welt, Natalie Scharf (57), die Drehbuchautorin und Produzentin von „Gestern waren wir noch Kinder“, unter Vertrag genommen.

Doch damit nicht genug: Der ZDF-Mehrteiler wird nun auch als Hollywood-Blockbuster verfilmt. Die Filmrechte an „Gestern waren wir noch Kinder“ waren dabei wohl heißbegehrt, denn Natalie Scharf hatte einige Angebote auf dem Tisch, wie sie im BILD-Interview verrät. „Dass ich einmal in die Situation komme, mich zwischen diversen Hollywood-Produzenten und US-Sendern entscheiden zu müssen, hätte ich im Leben nicht gedacht“, so die Drehbuchautorin.

„Gestern waren wir noch Kinder“: Darum gehts in dem ZDF-Mega-Erfolg Die Klettmanns wirken wie eine Familie aus dem Bilderbuch: Peter (Torben Liebrecht) und Anna (Maria Simon) kennen sich schon seit sie Teenager sind, sie verlieben sich, heiraten, bekommen drei Kinder, haben einen Hund und ein Haus mit Garten in einem ruhigen Münchener Vorort. Er ist Anwalt, sie kümmert sich um die Kinder. Doch an ihrem 44. Geburtstag wird Anna ermordet – von ihrem Ehemann Peter. Er gesteht, doch die Gründe für die schreckliche Tat bleiben vorerst noch unbekannt. Nach dem Mord versucht die älteste Tochter Vivi (Julia Beautx) mit Unterstützung des jungen Polizisten Tim (Julius Nitschkoff) herauszufinden, warum ihr Vater ihre Mutter umgebracht hat.

Nach Mega-Erfolg: Hollywood-Produzent sichert sich Rechte an „Gestern waren wir noch Kinder“

Doch Natalie Scharf hat eine Entscheidung getroffen und die Rechte an „Gestern waren wir noch Kinder“ erfolgreich verkauft. Den Zuschlag für den ZDF-Krimi bekam schlussendlich niemand geringerer als Hollywood-Gigant Jerry Bruckheimer (79). Er produzierte unter anderem Blockbuster wie „Flashdance“, „Top Gun“, „Fluch der Karibik“ oder „Coyote Ugly“ – und jetzt auch „Gestern waren wir noch Kinder“.

Verwendete Quellen: bild.de