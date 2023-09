Sex Education: Trailer und Poster zur 4. Staffel der Netflix-Serie

Von: Adam Arndt

Die von Netflix initiierte Nachhilfe in Sexualkunde endet bekanntlich nach der vierten Staffel. Zur finalen Season der Serie „Sex Education“ gibt es nun einen offiziellen Trailer und auch eine Reihe von erregten Charakterpostern.

m Donnerstag, den 21. September feiert die vierte und letzte Staffel der britischen Dramedy „Sex Education“ ihre weltweite Premiere beim Streamingdienst Netflix. Acht Episoden stehen dann noch aus. Der Streamingmarktführer hat nun den offiziellen Trailer in deutscher und englischer Fassung sowie eine Reihe von Charakterpostern mit O-Faces zur Abschiedsrunde des beliebten Formats veröffentlicht.

Darum geht es in der 4. Staffel der Serie „Sex Education“

Die Moordale Secondary wurde am Ende der dritten Staffel geschlossen und für Otis und Eric stehen große Veränderungen an, wenn sie ihren ersten Tag am Cavendish Sixth Form College beginnen. Otis ist nervös, weil er eine neue Therapieklinik einrichten muss. Eric betet derweil, dass sie nicht schon wieder als Loser gelten. Den Trailer zur vierten Staffel „Sex Education“ und weitere Poster finden Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)