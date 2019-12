"Wie sollen wir das toppen?" Kandidatin flasht Konkurrenz bei 'Shopping Queen' mit Guido Maria Kretschmer

"Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer für uns alle", urteilt eine Kandidatin der aktuellen Woche von 'Shopping Queen' mit Guido Maria Kretschmer. In Hamburg müssen die Kandidatinnen ein Outfit rund um Schnürschuhe kreieren – und bereits an Tag eins könnte schon die Wochensiegerin feststehen.

Tag eins in Dresden bei 'Shopping Queen' bei Vox mit Guido Maria Kretschmer

Das Motto diese Woche: Schnürboots

Kandidatin Anne begeistert ihre Konkurrentinnen

"Gut verschnürt ist halb gewonnen - Hol dir mit deinen neuen Schnürboots den Sieg!" – so lautet das Motto der neuen Woche bei 'Shopping Queen' auf Vox. Besonders im Herbst und Winter sind die Schnürschuhe voll im Trend, verkündet Juror Guido Maria Kretschmer in der Videobotschaft an die neuen Teilnehmerinnen.

Während es sich die übrigen vier Damen von 'Shopping Queen' in ihrer Wohnung gemütlich machen, macht sich Teilnehmerin Anne (23) als erste in dieser Woche mit ihrer Mutter als Shopping-Begleitung auf die Suche nach dem perfekten Outfit – und die Modebloggerin liefert am Ende ordentlich ab. Auch Guido Maria Kretschmer ist begeistert, wie msl24.de* berichtet.

'Shopping Queen' mit Guido Maria Kretschmer: Anne überzeugt mit ihren "Hingucker-Boots"

Als Erstes suchte 'Shopping Queen'-Kandidatin Anne nach auffälligen Schuhen, die nicht zu schlicht sein dürfen. So hat sie zwischendurch Schnürboots in Schlangenleder-Optik in der Hand. Am Ende entscheidet sie sich für eine Variante mit auffälligem Animal-Print samt goldenem Streifen an der Rückseite. "Ich finde, dass sie sehr gepflegt, sehr attraktiv aussieht. Sie hat den Schuh sehr gut in den Fokus auch gesetzt", beurteilt Guido Maria Kretschmer das fertige Outfit.

Harte Worte fand der Juror dagegen vorige Woche für eine Kandidatin aus Hamburg in der Mottowoche "Mädelsabend Deluxe": 'Shopping Queen'- Juror Guido Maria Kretschmer fand das Kleid von Teilnehmerin Tanja "billig", wie msl24.de* berichtet. Dennoch vergab der Designer am Ende überraschenderweise keine geringe Punktzahl für das Outfit.

"Ich bin geflasht!" Anne überzeugt Konkurrenz bei 'Shopping Queen' mit Guido Maria Kretschmer

Nicht nur Juror Guido Maria Kretschmer konnte Anne mit ihrem herbstlichen Outfit überzeugen – auch ihre Konkurrenz bei 'Shopping Queen' zeigt sich begeistert: "Du siehst bezaubernd aus", urteilt Kandidatin Stefanie und vergibt glatte 10 Punkte. Romy dagegen macht sich schon Sorgen um den Wochensieg: "Wie sollen wir das toppen?"

Insgesamt startet Anne mit 37 von 40 möglichen Punkten in die aktuelle Woche von 'Shopping Queen' (msl24.de*) in Hamburg – und setzt die Latte für die Konkurrenz gleich zu Beginn sehr hoch. Doch noch fehlen die entscheidenden Punkte von Designer Guido Maria Kretschmer: Diese folgen im Finale am Freitag.

