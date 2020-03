Aufregung bei den Fans von Sidney Hoffmann: Was passiert in "Sidneys Welt" (DMAX) mit diesem Auto?

Bald startet die TV-Sendung "Sidneys Welt" (DMAX). Autotuner Sidney Hoffmann aus Dortmund erlaubt exklusive Einblicke und sorgt auch für einen kleinen Aufreger bei den Fans.

Dortmund - Sidney Hoffmann zeigt sich in der DMAX-Sendung "Sidneys Welt" so privat wie nie. Nun gibt es erste Einblicke zu der neuen TV-Sendung aus Dortmund, wie RUHR24* berichtet.

Sidney Hoffmann: Hier hat der Tuning-Star aus Dortmund für Sidneys Welt (DMAX) gedreht

Erst vor Kurzem hat der Tuning-Star seine Fans über Instagram während der Dreharbeiten zu "Sidneys Welt" mitgenommen. Dabei zeigte sich Sidney Hoffmann so verbunden zu seiner Heimat im Ruhrpott wie selten zuvor. Vor allem von der industriellen Kulisse des Phoenix-West-Geländes in Dortmund-Hörde war der 40-Jährige sehr beeindruckt.

"Sidneys Welt" (DMAX): So emotional zeigt sich Sidney Hoffmann in Dortmund

Das Ergebnis der Aufnahmen dort präsentiert der TV-Star nun als Trailer zur DMAX-Sendung "Sidneys Welt" auf Social Media.

Was in dem Video direkt auffällt ist, dass es in der neuen Serie nicht nur um die Leidenschaft von Sidney Hoffmann als Autotuner geht, sondern auch um seine persönliche Geschichte. So präsentiert der 40-Jährige aus Dortmund beispielsweise seine erste Garage und erzählt, wie er im Alter von 16 Jahren mit dem "frisieren" von Fahrzeugen angefangen hat.

Schock bei den Fans: Verkauft Sidney Hoffmann dieses Lieblingsauto bei "Sidneys Welt"?

Doch genau mit dieser Szene aus dem Trailer für "Sidneys Welt" löst Sidney Hoffmann einen Schock bei seinen Fans aus.

Während der 40-Jährige über seine Anfänge als Autotuner erzählt, steht in seiner ersten Garage ein schwarz-weißer Beetle mit pink gefärbtem VW-Logo, den viele seiner Zuschauer noch von seinen Anfängen kennen.

Schnell liegt die Vermutung nahe: Will Sidney Hoffmann den Liebling der Fans wirklich verkaufen? Doch der 40-Jährige kann seine Fans beruhigen. "Neee ... Teil der Hall of Fame", schreibt der Tuning-Star als Antwort unter den Trailer zur DMAX-Serie.

"Sidneys Welt" (DMAX) mit Sidney Hoffmann: Trailer verrät Details - ist Freundin Lea dabei?

Neben dem beliebten Beetle ist auch ein anderer Schatz des Autotuners in dem Video zu sehen. Auch Freundin Lea Rosenboom, die mit Sidney Hoffmann aktuell das erste gemeinsame Baby erwartet*, macht anscheinend in der Sendung mit. Das verrät eine Szene des Videos, in der sich das Paar ganz innig auf den Mund küsst.

Nicht nur bei Sidney Hoffmann ist die Vorfreude auf seine neue TV-Sendung "Sidneys Welt" groß. Auch seine Fans können es kaum noch erwarten, bis es endlich losgeht.

Sidney Hoffmann: Freundin Lea äußert sich zu Trailer von "Sidneys Welt" (DMAX)

"Werde es auf jeden Fall gucken, wird cool", "Wir freuen uns wie Bolle" und "der Trailer ist ja wohl mal der Kracher", lauten nur einige der vielen positiven Kommentare unter dem Beitrag.

Auch von seiner Freundin Lea erhält Sidney Hoffmann viel Zuspruch. "So stolz auf dich mein Schatz", antwortet die 30-Jährige auf den Trailer.

"Sidneys Welt" (DMAX): So seht ihr die Sendung mit Sidney Hoffmann im TV und Livestream

Wer nach dem Trailer Lust auf mehr Sidney Hoffmann bekommen hat, der muss nicht mehr lange warten.

Denn bereits am Montag (23. März) startet die erste Folge von "Sidneys Welt" ab 20.15 Uhr auf DMAX im TV und Livestream.

Vor allem die Zuschauer aus Dortmund können dann aufmerksam schauen, welche bekannten Orte sie neben dem Phoenix West-Gelände entdecken.

"Sidney Industries": Werkstatt in Dortmund gibt erste Einblicke in die Autos bei "Sidneys Welt"

Welche Autos in der Serie eine Rolle spielen, zeigt bereits die Werkstatt "Sidney Industries" vom Tuning-Star auf Instagram.

Auf einem kürzlich veröffentlichtes Foto von den Dreharbeiten ist Sidney Hoffmann, der Chef von Sidney Industries in Dortmund, mit einem Kamerateam in einer Vorführhalle zu sehen. Er präsentiert dort einige luxuriöse Fahrzeuge für die neue Sendung. malm

