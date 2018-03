„Heimlich! – Die große Schlager-Überraschung“: So sehen Sie die Show im TV und im Live-Stream

Am Samstag lädt Florian Silbereisen mit „Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“ zu einem neuen Fest. So sehen Sie die Show live im TV und Live-Stream.

Wenn am Samstag „Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“ auf Sendung geht, wird Showmaster Florian Silbereisen einige große Namen der Schlagerszene anmoderieren. Auch er selbst wird wieder auf der Bühne stehen.

Ein bisschen anders als sonst ist diese Show auch für Schlager-Routinier Silbereisen. „Ich darf wirklich nichts verraten! Wir müssen alles ganz heimlich vorbereiten, damit die große Schlager-Überraschung gelingt.“ sagt der Moderator. „Darum haben wir vor dieser Show alle ein bisschen mehr Lampenfieber als sonst …“

Komplett heimlich geht aber auch bei dieser Eurovisionsshow nicht: Einige der Künstler, die beim großen Live-Event dabei sind, sind ebenso schon durchgesickert wie der Ort, an dem sie stattfindet. Die Besetzung ist dabei durchaus prominent.

„Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“: Diese Gäste stehen schon fest

Helene Fischer, Schlager-Star und ihres Zeichens Florian Silbereisens Lebensgefährtin, wird bei der geheimnisvollen Show auftreten. Außerdem ist bereits bekannt, dass Roland Kaiser, Michelle, Beatrice Egli und KLUBBB3 mit von der Partie sind.

Moment mal, KLUBBB3? Genau, die 2015 gegründete Schlagerband ist auch mit dabei. Das heißt dann wohl, dass Florian Silbereisen am Samstag nicht nur durch die Sendung führt, sondern auch selbst als Showact auftreten wird. Zusammen mit seinen Bandkollegen Christof de Bolle und Jan Smit feiert der Entertainer dann ab April „Das große Schlagerfest – Die Party des Jahres“ - und zwar deutschlandweit. Los geht die große Tournee am 3. April in der SICK-Arena in Freiburg.

Lesen Sie auch: Es geht auch um Helene Fischer: Ex-Schlagerstar geht auf Florian Silbereisen los

„Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“: Neue Singles von Michelle und Beatrice Egli

Aber auch die anderen bereits bekannten Gäste bringen mehr mit, als „nur“ ihre Klassiker. Michelle, deren neues Album „Tabu“ heißen wird, kündigte via Facebook eine neue Single für März an. Diese Single, die „In 80 Küssen um die Welt“ heißen wird, feiert am Samstag TV-Premiere.

Doch die deutsche Teilnehmerin am Eurovision Song Contest von 2001 ist nicht die einzige, die auf der Bühne einen neuen Song präsentieren wird. Ex-DSDS-Gewinnerin Beatrice Egli, deren Album „Wohlfühlgarantie“ am Freitag erscheint, wird ebenfalls einige neue Tracks zum Besten geben. Auch mit ihrer Single „Herz an“ wird die Schweizerin die Schlager-Fans dann wohl verzücken.

Stattfinden wird die Schlager-Show, um die noch immer ein (relativ) großes Geheimnis gemacht wird, in Studio 12 der legendären Bavaria Studios im Münchener Stadtteil Grünwald. Auf über 3.000 m² sollte genügend Platz sowohl für die Übertragung als auch für viele Zuschauer vor Ort sein.

„Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“: Helene Fischer tritt auf

Während einige Acts der TV-Show noch nicht bekannt sind, ist der Star der Show ganz klar Helene Fischer. Die deutsche Schlager-Queen trat erst im Januar bei der ebenfalls von ihrem Freund Florian Silbereisen moderierten Show „Schlagerchampions - Das große Fest der Besten“ auf - und räumte richtig ab. Danach ging es bei der Sängerin aber bergab und das nicht nur wegen eines Unfalls, als die Kameraus schon aus waren.

Einige Konzerte mussten wegen einer Erkrankung abgesagt werden, darunter alle Auftritte in Berlin sowie zwei Konzerte in Wien. Die nächsten Konzerte konnte Helene Fischer aber wieder wie geplant bestreiten und gab beim Comeback eine Liebes-Erklärung an ihren Florian ab. Ab Juni gibt es allerdings für alle Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch einmal Möglichkeiten, den Schlager-Star live auf der Bühne zu erleben. Vielleicht gibt Helene dann noch einmal so Gas, wie beim Konzert in der Münchner Olympiahalle.

„Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“ live im TV (ARD, ORF 2)

Für alle Schlager-Fans heißt es am Samstag,den 17. März, ab 20.15 Uhr: Fernseher an und auf Das Erste schalten. Dort wird nämlich „Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“ live und in Farbe ausgestrahlt. „Das gab‘s noch nie“ heißt es im Trailer zur Show - was genau damit gemeint ist? Die Auflösung gibt‘s wohl erst am Samstag.

Auch auf ORF2 wird die Schlager-Überraschung am Samstag ausgestrahlt. Ab 20.15 Uhr sind Sie auch auf dem österreichischen Sender live dabei, wenn die Schlager-Stars in München die Bavaria Studios rocken.

„Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“ im Live-Stream des Ersten

Auch für alle Zuschauer, die das Schlager-Event nicht an den TV-Geräten verfolgen können, gibt es Möglichkeiten Helene, Michelle & Co. live zu sehen. Eine davon bietet der Live-Stream des Ersten, der das TV-Programm spiegelt. Schauen kann man diesen über jeden Rechner, Laptop, Tablet oder das Smartphone.

Für die mobilen Endgeräte, wie zum Beispiel Tablets und Smartphones, gibt es aber mit der App vom Ersten sogar eine noch bequemere Möglichkeit die Schlager-Show live dort zu verfolgen, wo man sich gerade aufhält. Diese können Android-User im Google Play Store sowie Apple-Nutzer im iTunes-Store herunterladen.

„Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“ im Live-Stream von ORF2

Auch ORF2 bietet „Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“ im Live-Stream an. Natürlich bietet der österreichische Sender neben der Übertragung im Browser-Stream auch die Möglichkeit der Live-Ansicht via App an, die zum Download im Google Play Store (Android-Geräte) oder im iTunes-Store (für Apple-Nutzer) bereitsteht.

Der ORF zeigt im Ausland, also auch in Deutschland, nur ausgewählte Sendungen im Live-Stream. Wie Sie diese Hürde umgehen können, verraten wir Ihnen weiter unten im Text.

„Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“: So können Sie auch ausländische Streams nutzen

Das Problem beim Live-Stream des ORF ist, dass dieser unter Umständen in Deutschland nicht empfangbar sein könnte. Wer den Stream aus Deutschland anklickt, wird feststellen, dass er oder sie geblockt wird. Das passiert aus rechtlichen Gründen, weil die Rechte „Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“ in Deutschland, von wo aus zugegriffen wird, beim Ersten liegen. Und das hat ja, wie oben beschrieben, selbst einen Live-Stream im Angebot.

Der Fachausdruck für dieses Phänomen ist „Geoblocking“. Dabei erkennen die Betreiber von Streams via IP-Adresse, aus welchem Land ein User zugreifen möchte und sperren den Zugriff, falls dieser aus dem Ausland erfolgt. Allerdings gibt es Möglichkeiten diese Ländersperre zu umgehen.

Dazu muss ein sogenanntes VPN (Virtual Private Network) eingerichtet werden. Dieses weist dem User eine IP-Adresse aus demjenigen Land zu, aus dem der Live-Stream übertragen wird. Im Fall von „Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“ verwendet man eine österreichische IP-Adresse, wenn man aus Deutschland den ORF-Stream benutzen möchte. Beliebte Dienste, die das Geoblocking umgehen, sind HotspotShield, IPVanish, vyprVPN oder Hide My Ass.

Das funktioniert natürlich auch auf mobilen Endgeräten wie Tablets oder Smartphones. Dort benötigt man eine sogenannte Proxy-App, um das „Geoblocking“ zu umgehen. Zu den beliebtesten Diensten, die solche IP-Sperren mobil umgehen, gehören VPN One Click, Proxy Droid oder Faceless.

Juristisch ist die Nutzung von „Geoblocking“ umstritten. tz.de hat zusammengefasst, wie legal diese Alternative zum ländereigenen Stream ist. Dabei kommt auch ein Rechtsanwalt zu Wort und gibt eine Einschätzung ab.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

sh