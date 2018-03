Silbereisen-Fest: Wiederholung im TV und Live-Stream: „Heimlich! – Die große Schlager-Überraschung“

Neues Fest von Florian Silbereisen mit Helene Fischer: Wiederholung von „Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“ live im TV und Live-Stream.

Einblicke in Helene Fischers Garderobe, Florian Silbereisen auf dem Glücksdrachen „Fuchur“ aus der „Unendlichen Geschichte“ und natürlich jede Menge Schlager-Stars: Beatrice Egli, Roland Kaiser, Voxxclub, Anna-Maria Zimmermann, Lena Valaitis, Michelle, Nicole, die Höhner, Semino Rossi, Florian Silbereisens Erfolgs-Gruppe Klubbb3 und natürlich Helene Fischer. Das alles gab es am Samstagabend in der Sendung „Heimlich! – Die große Schlager-Überraschung“

Ein bisschen anders als sonst war diese Show auch für Schlager-Routinier Silbereisen. „Ich darf wirklich nichts verraten! Wir müssen alles ganz heimlich vorbereiten, damit die große Schlager-Überraschung gelingt.“ verkündete der Moderator im Vorfeld. „Darum haben wir vor dieser Show alle ein bisschen mehr Lampenfieber als sonst …“ Was man bei der Eröffnung merkte, als Silbereisen sich bei der Begrüßung der Zuschauer gleich mehrfach verhaspelte.

Und dann gab es noch einen Überraschungs-Moment: Als Florian Silbereisen Helene Fischer aus den Schuhen heraus half, meinte er: „Ich gehe jetzt aber nicht auf die Knie. Sonst sind die Zeitungen nur voll...“ Die Zuschauer jubelten schon. Aber der Heiratsantrag kam dann doch nicht.

„Heimlich! – Die große Schlager-Überraschung“: Silbereisen-Fest in der Wiederholung in der Mediathek von „Das Erste“

Die besten Momente des Silbereisen-Festes gibt es in der Wiederholung in der Mediathek von „Das Erste“.

Noch gibt es nur Einzel-Videos keinen kompletten Stream der Show!

Für die mobilen Endgeräte, wie zum Beispiel Tablets und Smartphones, gibt es mit der App vom Ersten sogar eine noch bequemere Möglichkeit die Wiederholung der Schlager-Show dort zu verfolgen, wo man sich gerade aufhält. Diese können Android-User im Google Play Store sowie Apple-Nutzer im iTunes-Store herunterladen.

Helene Fischer bei „Heimlich: Die große Schlager Überraschung“: Kompletter Auftritt im Stream

Gut für Fans von Helene Fischer, dass es Youtube gibt. Auf dem Video-Portal wurde am Sonntagmorgen der komplette Auftritt der Schlager-Königin hochgeladen.

„Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“: Helene Fischer beantwortet Fragen der Fans

Der Höhepunkt für Fans von Helene Fischer war bei „Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“ am Samstag die Sequenz, in der Helene Fischer Fragen der Fans beantwortete.

Dabei sprach sie auch über ihre Krankheit, wegen der vor kurzem mehrere Konzerte ausfielen. Ein Fan wollte wissen, ob sie wieder richtig fit sei. „Ich glaube schon“, sagte die Schlager-Königin. „Ich glaube, man sieht es mir auch an.“ Sie bedauerte ausdrücklich die Konzert-Absagen: „Es hat auch mir wahnsinnig weh getan, weil ich natürlich wusste, was es für die Fans bedeutet hat. Aber ich bin auch nur ein Mensch und wurde krank.“ Und dann versprach sie ihren Fans: „Wir holen auf jeden Fall alle Konzerte nach!“

Ein anderer Fan wollte von Helene Fischer wissen, ob ihr Lebensgefährte Florian Silbereisen sich um sie gekümmert hatte, als sie krank war. Ihre Antwort: „Ja, hat er. Und zwar sehr, sehr süß. Natürlich habe ich am Anfang erst mal meine Zeit gebraucht, um wirklich wieder richtig fit zu werden. Und ich wollte ihn nicht anstecken. Aber in schwierigen Momenten ist er wirklich immer da. Und das hat mir auch wirklich gut getan.“

Und dann schwärmte ein Fan von Helene Fischers zurückliegender Tour. Er wollte wissen, wie sie die Auftritte bei ihrer Stadion-Tournee noch überbieten will. Da wollte sie aber nur so viel verraten: „Wir werden Euch überraschen!“

Ein weiterer Fan wollte von Helene Fischer wissen, ob sie ihre Bühnen-Outfits auch privat tragen würde. Worauf sie meinte, ihr Kleid aus dem Silbereisen-Fest könne sie eigentlich auch am Strand anziehen. Allerdings meinte sie auch: „Es gibt schon einige Outfits die würde ich so privat nicht tragen. Deswegen sind sie natürlich auch für die Bühnen-Shows gemacht. Da kommt aber auch definitiv immer eine andere Helene raus. Wenn ich auf der Bühne meinen Body trage und raus komme, dann ist das einfach anders. Privat bin ich eigentlich total süß.“ Und dann gab es noch ein Kompliment von Lebensgefährte Florian Silbereisen: „Du siehst immer top aus!“

Letzte Fan-Frage: Hat Helene Fischer das Bier bei ihrem Konzert wirklich auf Ex getrunken? Die Szene sorgte für Diskussionen im Netz. Sie antwortete rundheraus: „Mir schmeckt‘s einfach! Ja klar.“

„Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“: Diese Gäste traten bei Silbereisen auf

Helene Fischer, Schlager-Star und ihres Zeichens Florian Silbereisens Lebensgefährtin, war bei der geheimnisvollen Show auch dabei. Außerdem waren Roland Kaiser, Michelle, Beatrice Egli und KLUBBB3 mit von der Partie. Ebenfalls zu sehen waren:

Anna-Maria Zimmermann

Nicole

Kaled

voXXclub



Simone & Charly Brunner



Berhard Briink

Lena Valaitis & Brunner

Ben Zucker



Eloy

Die Höhner

Oli P.



Oonagh & Elbkinder



„Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“: Neue Singles von Michelle und Beatrice Egli

Aber auch die anderen bereits bekannten Gäste bringen mehr mit, als „nur“ ihre Klassiker. Michelle, deren neues Album „Tabu“ heißen wird, kündigte via Facebook eine neue Single für März an. Diese Single, die „In 80 Küssen um die Welt“ heißen wird, feiert am Samstag TV-Premiere.

Doch die deutsche Teilnehmerin am Eurovision Song Contest von 2001 ist nicht die einzige, die auf der Bühne einen neuen Song präsentieren wird. Ex-DSDS-Gewinnerin Beatrice Egli, deren Album „Wohlfühlgarantie“ am Freitag erscheint, wird ebenfalls einige neue Tracks zum Besten geben. Auch mit ihrer Single „Herz an“ wird die Schweizerin die Schlager-Fans dann wohl verzücken.

Stattfinden wird die Schlager-Show, um die noch immer ein (relativ) großes Geheimnis gemacht wird, in Studio 12 der legendären Bavaria Studios im Münchener Stadtteil Grünwald. Auf über 3.000 m² sollte genügend Platz sowohl für die Übertragung als auch für viele Zuschauer vor Ort sein.

„Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“: Helene Fischer tritt auf

Während einige Acts der TV-Show noch nicht bekannt sind, ist der Star der heutigen Show ganz klar Helene Fischer. Die deutsche Schlager-Queen trat erst im Januar bei der ebenfalls von ihrem Freund Florian Silbereisen moderierten Show „Schlagerchampions - Das große Fest der Besten“ auf - und räumte richtig ab. Danach ging es bei der Sängerin aber bergab und das nicht nur wegen eines Unfalls, als die Kameraus schon aus waren.

Einige Konzerte mussten wegen einer Erkrankung abgesagt werden, darunter alle Auftritte in Berlin sowie zwei Konzerte in Wien. Die nächsten Konzerte konnte Helene Fischer aber wieder wie geplant bestreiten und gab beim Comeback eine Liebes-Erklärung an ihren Florian ab. Ab Juni gibt es allerdings für alle Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch einmal Möglichkeiten, den Schlager-Star live auf der Bühne zu erleben. Vielleicht gibt Helene dann noch einmal so Gas, wie beim Konzert in der Münchner Olympiahalle.

„Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“ live im TV (ARD, ORF 2)

Für alle Schlager-Fans heißt es am Samstag,den 17. März, ab 20.15 Uhr: Fernseher an und auf Das Erste schalten. Dort wird nämlich „Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“ live und in Farbe ausgestrahlt. „Das gab‘s noch nie“ heißt es im Trailer zur Show - was genau damit gemeint ist? Die Auflösung gibt‘s wohl erst am Samstag.

Auch auf ORF2 wird die Schlager-Überraschung am heutigen Samstag ausgestrahlt. Ab 20.15 Uhr sind Sie auch auf dem österreichischen Sender live dabei, wenn die Schlager-Stars in München die Bavaria Studios rocken.

„Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“ im Live-Stream von ORF2

Auch ORF2 bietet „Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“ im Live-Stream an. Natürlich bietet der österreichische Sender neben der Übertragung im Browser-Stream auch die Möglichkeit der Live-Ansicht via App an, die zum Download im Google Play Store (Android-Geräte) oder im iTunes-Store (für Apple-Nutzer) bereitsteht.

Der ORF zeigt im Ausland, also auch in Deutschland, nur ausgewählte Sendungen im Live-Stream. Wie Sie diese Hürde umgehen können, verraten wir Ihnen weiter unten im Text.

„Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“: So können Sie auch ausländische Streams nutzen

Das Problem beim Live-Stream des ORF ist, dass dieser unter Umständen in Deutschland nicht empfangbar sein könnte. Wer den Stream aus Deutschland anklickt, wird feststellen, dass er oder sie geblockt wird. Das passiert aus rechtlichen Gründen, weil die Rechte „Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“ in Deutschland, von wo aus zugegriffen wird, beim Ersten liegen. Und das hat ja, wie oben beschrieben, selbst einen Live-Stream im Angebot.

Der Fachausdruck für dieses Phänomen ist „Geoblocking“. Dabei erkennen die Betreiber von Streams via IP-Adresse, aus welchem Land ein User zugreifen möchte und sperren den Zugriff, falls dieser aus dem Ausland erfolgt. Allerdings gibt es Möglichkeiten diese Ländersperre zu umgehen.

Dazu muss ein sogenanntes VPN (Virtual Private Network) eingerichtet werden. Dieses weist dem User eine IP-Adresse aus demjenigen Land zu, aus dem der Live-Stream übertragen wird. Im Fall von „Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“ verwendet man eine österreichische IP-Adresse, wenn man aus Deutschland den ORF-Stream benutzen möchte. Beliebte Dienste, die das Geoblocking umgehen, sind HotspotShield, IPVanish, vyprVPN oder Hide My Ass.

Das funktioniert natürlich auch auf mobilen Endgeräten wie Tablets oder Smartphones. Dort benötigt man eine sogenannte Proxy-App, um das „Geoblocking“ zu umgehen. Zu den beliebtesten Diensten, die solche IP-Sperren mobil umgehen, gehören VPN One Click, Proxy Droid oder Faceless.

Juristisch ist die Nutzung von „Geoblocking“ umstritten. tz.de hat zusammengefasst, wie legal diese Alternative zum ländereigenen Stream ist. Dabei kommt auch ein Rechtsanwalt zu Wort und gibt eine Einschätzung ab.

