Sky stellt ambitionierten TV-Sender ein - Schon im April ist Schluss

Unterföhrung - Den Hollywood-Serien und dem Krach-Bumm der Blockbuster hat Sky einen etwas anderen Sender entgegengesetzt: Sky Arts HD sollte mit einem anspruchsvollen Kunst- und Kultur-Programm die Abonnenten ansprechen. Am 21. Juli 2016 startete der Kanal in Deutschland unter anderem über Satellit und verschiedene Kabelnetze. Doch jetzt ist Schluss. Den Sender werden Abonnenten ab dem 3. April vergeblich in ihrer TV-Liste suchen.

Das bestätigte Sky am Freitag (15.3.). Auch die Verbreitung über die Telekom und kleinere Kabelnetze ist betroffen, so ein Sprecher zu DWDL.de.

Was aus Sky Arts werden soll

Das Angebot beim TV-Sender Sky Arts HD reichte von Ballett und Street Dance bis Rockkonzert und Oper, Fotografie, Architektur und bildende Künste. Schon zum Start 2016 wurden sowohl Eigenproduktionen als auch oscarprämierte Dokumentationen angekündigt.

Die Marke „Sky Arts“ wird nicht begraben, sondern wandert ins On-Demand-Angebot von Sky - nur den Sender selbst wird es dann nicht mehr geben. Sky Arts soll zu einer der „führenden On-Demand-Marken für Kunst- und Kulturprogramm“ werden, heißt es vom Unternehmen.

Die Inhalte sind also nur noch übers Abruf-Angebot verfügbar. Einige wandern auch zu den Sendern Sky 1 und Sky Atlantic.

"Mit Sky Arts sprechen wir alle Kunst- und Kultur-interessierten Zuschauer an. Diese haben unser breites Angebot bisher bereits mehrheitlich über Sky Q und unsere Streamingdienste genutzt", erklärt Malte Probst, Senior Vice President Film & Entertainment Portfolio bei Sky Deutschland. "Mit der Konzentration der Marke Sky Arts auf den Streaming- und On Demand-Bereich und der Integration der Arte-App auf Sky Q, tragen wir diesem Verhalten und damit dem Wunsch unserer Kunden Rechnung."

Für Fans anspruchsvollerer TV-Kost enthält das Statement aber auch eine gute Nachricht: Sky kündigt an, dass die Arte-Mediathek künftig über das Angebot des Dienstes Sky Q verfügbar sein wird.

