Sky Ticket: Alle Filme und Serien, die im Juni 2020 erscheinen

Sky versorgt Abonnenten über den gesamten Juni 2020 hinweg mit neuen Inhalten. Egal, ob sie das Entertainment- oder das Cinema-Paket gebucht haben: Die Auswahl wird in beiden Fällen erweitert.

Sie müssen übrigens nicht einmal ein Sky-Abo besitzen, um das Programm zu nutzen. Wer sich für einen Tag, eine Woche oder einen ganzen Monat ein Sky Ticket holt, kann in den jeweiligen Zeiträumen auf das Angebot zugreifen. Auch die für Juni 2020 angekündigten Inhalte stehen Ihnen auf diesem Wege zur Verfügung.

Das sind die Film- und Serien-Highlights auf Sky von Juni 2020

Serien-Liebhaber erwarten im Juni 2020 einige neue Inhalte: Unter anderem erscheint die 3. Staffel von "Westworld"* mit deutscher Synchronisation. Wer nach einer komplett neuen Serie sucht, wird hingegen mit "Penny Dreadful: City of Angels"* fündig. In der Horror-Serie spielt sogar ein bekannter "Game of Thrones"-Star mit. Weiter geht es mit einem anderen Horror-Hit: Die 1. Staffel der Serie "The Purge – Die Säuberung" steht ebenfalls auf dem Programm-Plan für Juni 2020. Allerdings wurde die Serie vorzeitig nach der 2. Season abgesetzt* - in Zukunft könnte also nur eine weitere Staffel auf Sky erscheinen.

Film-Fans können sich ebenfalls auf viele Neuheiten freuen: Der Monat startet mit "Downtown Abbey", ein Film zur gleichnamigen Serie. Für Kinder bietet Sky den Film "Ostwind – Aris Ankunft" und "Die Addams Family " an.

Video: Trailer zur 1. Staffel von "Penny Dreadful: City of Angels"

Neuheiten auf Sky im Juni 2020 - Alle Filme und Serien im Überblick

Datum Filme und Serien 2. Juni "Sophie Scholl" (Drama)

(Drama) "The Purge – Die Säuberung" (Serie, 1. Staffel) 3. Juni "Deputy – Einsatz Los Angeles" (Serie, 1. Staffel, 2. Teil) 5. Juni "Downtown Abbey" (Drama) 6. Juni "Ostwind – Aris Ankunft" (Kinderfilm) 8. Juni "Westworld" (Serie, 3. Staffel in deutscher Synchronisation)

(Serie, 3. Staffel in deutscher Synchronisation) "Penny Dreadful: City of Angels" (Serie, 1. Staffel) 9. Juni "Van Gogh - Auf der Schwelle zur Ewigkeit" (Drama) 10. Juni "Love, Romance & Chocolate" (Romanze) 11. Juni "Schooled" (Serie, 2. Staffel) 12. Juni "Everest – Ein Yeti will hoch hinaus" (Kinderfilm) 13. Juni "Der Distelfink" (Drama) 16. Juni "Eyes Wide Shut" (Drama) 18. Juni "Absentia" (Serie, 2. Staffel) 19. Juni "Gut gegen Nordwind" (Drama) 20. Juni "Es gilt das gesprochene Wort" (Drama) 22. Juni "Botched" (Serie, 6. Staffel, 2. Teil) 23. Juni "A Single Man" (Drama)

(Drama) "Avenue 5" (Serie, 1. Staffel)

(Serie, 1. Staffel) "Black Monday" (Serie, 2. Staffel)

(Serie, 2. Staffel) "Insecure" (Serie, 4. Staffel) 24. Juni "TKKG" (Kinderfilm) 26. Juni "Die Addams Family" (Kinderfilm) 27. Juni "Gloria – Das Leben wartet nicht" (Romanze) 30. Juni "Amy – The Girl Behind The Name" (Doku)

(Doku) "The Good Fight" (Serie, 4. Staffel)

