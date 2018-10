So gruselig wird der Bremer "Tatort: Blut" kurz vor Halloween

Stehen vor einem Rätsel: Die Bremer Hauptkommissare Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) ermitteln im Mordfall an einer jungen Frau, die mit Bisswunden am Hals gefunden wurde.

Kurz vor Halloween bedient sich der „Tatort“ aus Bremen „Blut“ Vorlagen mystischer Horrorliteratur.

Bei ihrem vorletzten Fall wandeln die beiden Bremer „Tatort“-Ermittler Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) auf den Spuren von Van Helsing, dem Widersacher Draculas.

Um genau das. Die Leiche einer jungen Frau wird in einem Park gefunden. Ihr Hals ist völlig zerfleischt. Blut, viel Blut. Die Gerichtsmediziner stellen mehrere Bisswunden am Hals fest, die zum Tod der jungen Frau führten. Doch diese stammen nicht von einem Hund, auch nicht von einem Wolf.

Ein Mensch also? Oder gibt es Vampire etwa wirklich? Der Leichenfund der Frau stellt die Hauptkommissare vor ein Rätsel und der einzige Hinweis einer Augenzeugin ist das Wort „Vampir“.

Nicht um Vampire. Die gibt es nun wirklich nicht. Doch Menschen, die glauben, sie seien welche, die gibt es. Hinter dem vermeintlichen Grauen entdecken die Ermittler ein wahres Trauerspiel: Eine schlanke junge Frau, blondes Haar, ihre Haut so weiß wie die von Schneewittchen: Nora Harding (Lilith Stangenberg).

Sie lebt mit ihrem kranken Vater Wolf Harding (Cornelius Obonya) zurückgezogen in der Nähe des Tatorts. Sie ernährt sich von Rinderblut, das Haus verlässt sie nur in der Dunkelheit. Schnell rückt sie ins Fadenkreuz der Ermittlungen. Hat sie etwas mit dem Tod der jungen Frau zu tun?

„Blut“ greift die innige Vater-Tochter-Beziehung der beiden auf. Der Vater weiß von den nächtlichen Spaziergängen seiner Tochter, greift aber nicht ein. Warum? Um seinen „kleinen dunklen Engel“ nicht zu verletzen, dem es ein Leben lang an Sonnenlicht fehlte. Hinter Noras morbidem Lebensstil steckt eine menschliche Tragödie, die ihren Ursprung in früher Kindheit nahm.

Nils Stedefreund. Durch einen Zwischenfall stößt der sonst so durchdachte Kommissar an seine Grenzen. Nach und nach verliert er sich in der Welt des Mystischen.

Wer nur einen Hauch Interesse an Okkultismus hat, kann sich den Bremer „Tatort: Blut“ ansehen. Neben einigen gängigen Grusel-Klischees beschäftigt sich Regisseur Philip Koch (2018, „Tatort: Im toten Winkel“) in „Blut“ wieder einmal mit dem Drama hinter dem Drama. Was anfangs wie eine schlecht inszenierte Horrorgeschichte wirkt, lässt tief blicken in menschliche Abgründe.

Kritik ab Sonntagabend hier.