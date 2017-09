Das Sommerhaus der Stars 2017: Wer hat gewonnen? Wer ist rausgeflogen?

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ 2017. Hier erfahren Sie, wer nach der sechsten Folge gewonnen hat und welche Kandidaten rausgeflogen sind.

Es soll eine Art kleines Dschungelcamp werden: Acht Promi-Paare wurden im Juni in eine portugiesische Bruchbude gesteckt. Was dabei herauskam zeigt RTL in der zweiten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare. In sechs Folgen kämpfen die „Stars“ um den Titel „DAS Promipaar 2017“ - und um 50.000 Euro, die den Siegern im Finale winken.

Die „Villa“ in Portugal ist Schauplatz der Show und wurde nicht ohne Hintergedanken ausgewählt. Die beengten Räumlichkeiten sollen das Zoff-Potential zwischen den Kandidaten erhöhen. Zudem treten die Paare in Challenges an, in denen sie etwas von ihrem Intimleben preisgeben sollen. Aber auch um ihren Verbleib im Haus kämpfen. Denn: Das Siegerpaar aus dem Paarspiel kann nicht rausgewählt werden. Alle anderen aber schon. Am Ende jeder Folge stimmen die Paare darüber ab, welches von ihnen „Das Sommerhaus der Stars“ verlassen muss. Wer bei der Nominierung die meisten Stimmen kriegt, muss ausziehen.

RTL hat übrigens bei der Auswahl der „Stars“ ein gutes Händchen bewiesen. Alle haben Reality-TV-Erfahrung. Einige der Kandidaten im Sommerhaus der Stars waren bereits im Dschungelcamp: Giulia Siegel, Nico Schwanz, Helena Fürst und Aurelio Savina. Martin Semmelrogge war bereits bei „Promi Big Brother“, Manfred „Manni“ Ludolf gewann „Die Alm“, NDW-Star Markus Mörl war 2004 in der „Comeback“-Show von ProSieben und Saskia Atzerodt nahm 2016 beim „Bachelor“ teil. Hubert Fella und Matthias Mangiapane kennt man als Produkttester aus der Doku-Soap „Hot oder Schrott – Die Allestester“.

Schon vor der ersten Folge gab es Wirbel um die Kandidaten. Zwei der Paare im Sommerhaus der Stars sind nämlich mittlerweile getrennt.

Übrigens: Falls Sie die Sendung verpasst haben sollten, haben wir alle Sendetermine und Sendezeiten für das Sommerhaus der Stars 2017 zusammengefasst.

Das Sommerhaus der Stars 2017: Diese Paare sind nach der sechsten Folge endgültig rausgeflogen

Kandidat(in) Partner(in) Ausgeschieden in Folge Woher kennt man sie? Martin Semmelrogge Sonja Semmelrogge (Ehefrau) 1 Martin Semmelrogge ist Schauspieler (“Das Boot“ und „Schindlers Liste“). 2013 nahm er bei Promi Big Brother teil und holte in der Reality-Show den 5. Platz. Manfred Ludolf Jana Ludolf (Ehefrau) 2 Manfred „Manni“ Ludolf ist bekannt aus „Die Ludolfs – 4 Brüder auf’m Schrottplatz“ (DMAX, Erstausstrahlung 2008) und ist der jüngste der vier Brüder Uwe, Horst-Günter, Peter und Manfred. 2011 war Manfred Teilnehmer bei „Die Alm“ und gewann die Show. Seit Anfang 2016 wird unter dem Titel „Die Ludolfs – Das Schrottimperium ist zurück“ eine Fortsetzung auf Kabel 1 ausgestrahlt. Aurelio Savina Lisa Freidinger 3 Aurelio Savina war 2014 Kandidat bei „Die Bachelorette“(RTL) und 2016 im Dschungelcamp. Giulia Siegel Ludwig Heer (Freund) 4 Giulia Siegel hat sich ihren „Promi“-Status als Model, TV-Moderatorin und DJane erarbeitet. Und aufgrund der Tatsache, dass sie die Tochter von Komponist Ralph Siegel ist. 2009 war sie schon im Dschungelcamp. Ludwig Heer ist TV-Koch und Kochbuch-Autor. Helena Fürst Ennesto Monte (Freund) 6 Helena Fürst war als Sozialarbeiterin in den TV-Sendungen „Helena Fürst – Kämpferin aus Leidenschaft“ (RTL, 2009-2015) zu sehen. Der Durchbruch kam 2016 mit dem Dschungelcamp. Es folgten „Das perfekte Promi-Dinner“ (VOX) und „Grill den Henssler“ (VOX). Ennesto Monte ist Schlagersänger („Wir tanzen Cha Cha Cha“). Markus Mörl Yvonne König (Ehefrau) 5 Markus wurde mit seinen NDW-Single „Ich will Spaß“ und „Kleine Taschenlampe brenn“ bekannt. Hubert Fella Matthias Mangiapane (Partner) 6 Produkttester in der Doku-Soap „Hot oder Schrott – Die Allestester“ (VOX).

Das Sommerhaus der Stars 2017: Dieses Paar hat nach der sechste Folge gewonnen

Nico Schwanz und Saskia Atzerodt (Partnerin) haben sich den Gewinn von 50.000 Euro und natürlich den heiß begehrten Titel „DAS Promipaar 2017“ gesichert. Schwanz, der 2003 den Titel „Mr. Model of the World“ gewann und später unter anderem bei „Star Search“, „Die Alm“ und „Big Brother“ zu sehen war, reicherte die Sendung im Taumel der Euphorie dann gleich mal mit einem spontanen Heiratsantrag an seine Liebste Saskia an.

fro