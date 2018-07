Sommerhaus der Stars: Bei diesem Spruch flippt Daniela Büchner heute aus

Dieser Satz lässt Daniela Büchner heute im „Sommerhaus der Stars“ 2018 in die Luft gehen. Hier erfahren Sie, bei welchem Spruch ihr der Kragen platzt.

Wenn man zu nahe aufeinander sitzt, kann es schon mal knallen. Vor allem, wenn es sich um Bert Wollersheim und die Büchners handelt. Die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“ 2018 sind (wegen einer Nominierung) in der dritten Folge (Montag, ab 20.15 Uhr auf RTL) für das Spiel gesperrt und müssen zu Hause bleiben. Also ausgerechnet jene Kandidaten, die laufend auf Krawall gebürstet sind.

Diese Konstellation geht erwartungsgemäß nicht lange gut. Während Daniela Büchner vor der portugiesischen Promi-WG ein Sonnenbad nimmt, lässt Rotlicht-Bert sich in der Küche über die mangelnde Ordnung der Büchners aus. Entweder Jens oder Daniela - man weiß es nicht genau, hat eine leere Lebensmittel-Packung liegen gelassen. Das stößt Bert Wollersheim ziemlich sauer auf. „Es gibt Dinge im Leben, die verstehe ich nicht bei Menschen: Die machen eine Packung leer und lassen sie liegen. Ich frage mich, was die denken, wer das wegräumt.“

Was Bert nicht weiß (oder was ihm vielleicht einfach nur egal ist): Die Büchners liegen nur wenige Meter entfernt auf Sonnenliegen und bekommen jedes Wort mit. Und das passt Daniela überhaupt nicht. Der RTL-Kamera verrät sie später: „Der schlimmste Moment ist eigentlich, wenn Du da sitzt und Du hörst die aber lästern.“

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Bei diesem Spruch von Bert Wollersheim knallt‘s

Und dann kommt der Satz von Bert Wollersheim, der das Fass zum Überlaufen bringt: „Ich möchte nicht wissen, wie es bei denen zu Hause aussieht.“

Das lässt Frau Büchner nicht auf sich sitzen? Ausgerechnet sie und ihr Jens sollen Ferkel sein? Daniela springt von der Liege auf, marschiert schnurstracks in die Küche und baut sich vor Bert Wollersheim auf. „Bei mir zu Hause sieht‘s sauber aus!“ blafft sie ihn an. Bert Wollersheim grinst bloß. „Das freut ich zu hören.“ Freut er sich etwa, weil er einen wunden Punkt bei Daniela entdeckt hat?

Für die Büchnerin ist das Thema aber noch nicht erledigt. „ Ich hab‘ das nur gehört. Und dann dachte ich... Manche Sachen...“ Es fällt ihr schwer, einen geraden Satz zu formulieren. Hat sie schon so einen Hals auf Bert Wollersheim? Der nimmt es weiter locker: "Ich provoziere hier Humor. Wer keinen hat, dem kann ich nicht helfen.“ Aha, also doch eine bewusste Provokation. Daniela Büchner steigt natürlich weiter drauf ein. „Deswegen kann ich ja sagen, dass es bei mir ganz ordentlich ist.“ Das Putz-Thema lässt ihr keine Ruhe. So was kommt halt dabei raus, wenn aus einer spießigen deutschen Hausfrau auf einmal ein Reality-TV-Star wird. Frei nach dem Motto: „Du kriegst den Bauern aus dem Dorf raus. Aber Du kriegst das Dorf nicht aus dem Bauern raus.“

Bert Wollersheim über Daniela Büchner im Sommerhaus der Stars: „Gegen Dummheit kann ich nichts tun“

Bert Wollersheim hat seine eigene Erklärung, warum Frau Büchner so heftig reagierte. Der RTL-Kamera sagt er: „Gegen dumm ist kein Kraut gewachsen. Und gegen Dummheit kann ich nichts tun.“

Oh weia! Und dann macht Bert Wollersheim auch noch etwas, das Daniela Büchner noch weiter anstachelt. Er lacht über ihre Worte. Gut, man kann ihn verstehen. Sind Herr und Frau Büchner doch Meister der unfreiwilligen Komik. Aber FRAU Büchner stellt klar: „Mir geht das Lachen auch - ehrlich gesagt - langsam auf den Sack.“ So viel zur unfreiwilligen Komik. Den gynäkologischen Widerspruch mit dem männlichen Geschlechtsorgan hat Daniela Büchner aber nicht im Ansatz begriffen. Denn: „Wenn ich Dich Scheiße finde, sage ich das. Wenn Du mir auf den Sack gehst, gehe ich weiter. Und fertig!“

Bert Wollersheims Konter: Er steckt sich den Finger in den Hals. Kotz!

Das kann lustig werden im Sommerhaus der Stars 2018! Ob sich die Büchners und Bert Wollersheim noch kloppen? Oder entschärft eine Rauswahl die Situation?

fro