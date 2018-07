„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Wer ist raus? Und wer ist heute noch dabei?

Das „Sommerhaus der Stars“ 2018: Wer ist raus? Wer ist heute noch dabei? Der große Überblick.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Am Dienstag müssen die nächsten Kandidaten ausziehen

Wer flog am Montag in der vierten Folge aus dem „Sommerhaus der Stars“? Folgte man den Nominierungen der vergangenen Folge, dann könnte es am Montag für die Büchners eng werden. Und genau so kam es! „Malle-Jens“ und seine Daniela müssen das Haus verlassen, fünf von sieben Stimmen entfielen auf die beiden.

Vor dem Aus aber sorgte Daniela noch für einen echten Hingucker, denn die 40-Jährige zog blank und präsentierte ihren Busen. „Danni Büchner, Mama von fünf Kindern, 40 Jahre alt, passt der BH von Micaela Schäfer. Hey!“ - Zitat Daniela Ende.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Dieses Kandidaten-Paar musste zuerst gehen

In der dritten Folge beim „Sommerhaus der Stars“ 2018 musste endlich das erste Promi-Paar ausziehen. Wen es am wohl erwischen würde, konnten die Zuschauer sich im Vorfeld der Sendung ohne Weiteres vorstellen: In der vorherigen Folge hatten Ex-Rotlich-König Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker die meisten Nominierungen kassiert. Auch die Büchners lagen ganz gut im Rennen.

Nach der Nominierung herrschte Gleichstand zwischen Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker sowie Daniela und Jens Büchner. Beide kassierten jeweils drei Nominierungen. Und was passiert in so einem Fall? Bei Gleichstand entscheidet das Ergebnis bei den Paarspielen, wer im Sommerhaus der Stars 2018 bleiben darf - und wer die Bruchbude verlassen muss.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Diese Kandidaten zogen am Montag aus

Und so traf es am Ende Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker. Sie hatten in den Paarspielen schlechter abgeschnitten und mussten am Montag ihre Sachen packen. Sie waren somit das erste Kandidaten-Paar, das „Das Sommerhaus der Stars“ 2018 verlassen hat.

Beim Auszug zeigte Berti sich gegenüber fast allen Kandidaten versöhnlich. Nur Patricia Blanco bekam keine Umarmung. Der Grund: „Du wolltest meine Freundschaft nicht. Komm, sei mir nicht böse! Ich verzichte auf Deine Umarmung.“

Bekanntlich ist das „Promi“-Paar bereits getrennt, nachdem Bert Bobby Anne per WhatsApp abschoss. Von seiner Gage für das „Sommerhaus der Stars“ 2018 sieht Bert Wollersheim nichts. Das Geld wurde aufgrund seiner Schulden gepfändet. Bobby Anne Baker darf ihre Kohle aber wohl behalten.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Diese Promi-Paare sind schon raus

Kandidat(in) Partner(in) Ausgeschieden Woher kennt man sie? "Malle-Jens" Büchner (48) Daniela Büchner (40) 30. Juli 2018 Jens Büchner wurde durch die VOX-Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" bekannt. Seit 2014 ist er auch Schlagersänger aktiv. „Malle“-Jens war auch schon im Dschungelcamp. Mit seiner Frau Daniela betreibt er das Café "Faneteria" auf Mallorca. Bert Wollersheim (67) Bobby Anne Baker (48) 23. Juli 2018 Der ehemalige Bordellbesitzer Bert Wollersheim wurde durch die Doku-Soap "Die Wollersheims – Eine schrecklich schräge Familie!" (RTL II) bekannt. Zudem begleitete er seine damalige Frau Sophia Wollersheim ins Dschungelcamp. Zuletzt sorgte er mit Schulden für Schalgzeilen.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Diese Promi-Paare sind noch dabei

Kandidat(in) Partner(in) Woher kennt man sie? Patricia Blanco (46) Nico Gollnick (28) Patricia Blanco ist die Tochter von Roberto Blanco. Dieser tatsache verdankt sie ihren Promi-Status. Ihren Beknantheitsgrad steigerte sie mit Auftritten bei Big Brother, dem Dschungelcamp und bei Adam sucht Eva. Für Schlagzeilen sorgte sie auch mit ihrem extremen Gewichtsverlust. Nico Gollnick ist Unternehmer und CEO seiner Möbelfirma "Nonstop Furniture". Shawne Fielding (48) Patrick Schöpf (49) Shawne Fielding war mit dem früheren Schweizer Botschafter Thomas Borer liiert. Der ehemalige Schweizer Eishockey-Profi Patrick Schöpf ist heute Unternehmer. Micaela Schäfer (34) Felix Steiner (33) Micaela Schäfer wurde 2006 durch ihre Teilnahme an der ersten Staffel von "Germanys next Topmodel" (ProSieben) bekannt. Seither war sie im Dschungelcamp zu sehen und nutzt jede Gelegenheit, sich nackig zu machen: Ach ja: Beruflich ist sie als Erotik-Model und DJane tätig. Laut RTL ist Felix Steiner Unternehmer, laut anderen Portalen ist er Journalist. Uwe Abel (48) Iris Abel (50) Schweinebauer Uwe Abel war in der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau“ zu sehen. Über die Show lernte er seine jetzige Frau Iris kennen. Frank Fussbroich (49) Elke Fussbroich (51) Frank Fussbroich ist der Sohn von Fred und Annemie Fussbroich und wurde bekannt durch die erste deutsche TV-Doku-Soap im WDR "Die Fussbroich: Eine Kölner Arbeiterfamilie" (1989-2001). Mit seiner Frau Elke ist er seit über zehn Jahren zusammen. Stephanie Schmitz (23) Julian Evangelos (25) Stephanie und Julian lernten sich in der Dating-Reality-Show "Love Island" (RTL II) kennen.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Die Nominierungen in der dritten Folge

Kandidaten-Paar Wen haben sie nominiert? Frank und Elke Fussbroich Patrick Schöpf und Shawne Fielding Stephanie Schmitz und Julian Evangelos Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker Jens und Daniela Büchner Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker Micaela Schäfer und Felix Steiner Daniela und Jens Büchner Uwe und Iris Abel Patricia Blanco und Nico Gollnick Patrick Schöpf und Shawne Fielding Daniela und Jens Büchner Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker Daniela und Jens Büchner Patricia Blanco und Nico Gollnick Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker

fro