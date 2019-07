Kurz vor ihrem Einzug ins „Sommerhaus der Stars“ sorgte Yeliz Koc bei ihren Instagram-Fans mit einem heißen Bikini-Foto für Schnappatmung. Einige User waren irritiert.

Wasserburg - Yeliz Koc ist RTL-Zuschauern noch ein Begriff aus der achten Staffel der Kuppelshow „Der Bachelor“ im Jahr 2018. Damals sorgte die heute 25-Jährige für einen Eklat, als sie von Daniel Völz keine Rose erhielt und ihm anschließend bei der Verabschiedung eine Ohrfeige verpasste.

Inzwischen hat Yeliz scheinbar die große Liebe gefunden. Nach der TV-Ausstrahlung der Sendung „Bachelor in Paradise“, bei der sie ebenfalls teilnahm, machte sie ihre Beziehung mit Johannes Haller offiziell. Wenig überraschend: Auch er kämpfte einst um das Herz einer anderen. 2017 war er Kandidat bei „Die Bachelorette“ mit Jessica Paszka.

Nun geht das Paar gemeinsam ins „Sommerhaus der Stars“. Dort leben sie zwei Wochen lang mit sieben weiteren Promi-Paaren auf engstem Raum zusammen, unter anderem mit Schlager-Star Michael Wendler, der in der ersten Folge intime Details über sein Liebesleben mit Freundin Laura ausplauderte.

„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin Yeliz Koc postet heißes Bikini-Foto

Grund genug, die Zeit vor dem Einzug ins Domizil in Portugal zu genießen, schließlich sind Streit, Zickereien und Intrigen schon vorprogrammiert. Auf Instagram veröffentlichte die Brünette nun ein Foto, auf dem sie in einem Boot auf dem Bodensee zu sehen ist. Yeliz trägt einen knappen gelben Bikini, der einen Blick auf den Ansatz ihrer Brüste gewährt.

Ihre Follower sind begeistert. „Oh man, was für ein Anblick, göttlich“, schreibt ein User. „Hammer-Frau, Hammer-Körper! Du bist einfach von innen schön und das strahlt auf dein Äußeres! Ich liebe auch den Bikini und er sieht an dir toll aus“, so ein anderer Fan. Ein weiterer Nutzer meint: „Der Bikini ist aber knapp, sehr knapp, aber hübsch.“

Doch es gibt auch kritische Stimmen: „Irgendwie sehen diese Bikini Oberteile billig an Frauen aus, sind echt ne Spur drüber....meine Meinung“, „Man hätte auch die passende Größe vom Oberteil kaufen können“, „Zu groß? Ich meine den Bikini. Zu klein, kannst gleich alles zeigen“, „Ich bin nicht so ein Fan davon, wenn die Brüste unter dem Bikini raus hängen, aber das muss ja jeder selbst wissen.“

Doch ist der Bikini tatsächlich zu klein? Ein Userin klärt auf: „Es ist ein Underboob-Bikini, der ist so.“