"Das Sommerhaus der Stars" auf dem Bauernhof: Diese acht Paare sind dabei

Bocholt – Lisha und Lou, Georgina und Kubilay, Jenny und Andrej. Endlich stehen alle Kandidaten für "Das Sommerhaus der Stars" fest. Bei der Reality-Show kämpfen mehrere prominente Paare um den Sieg. Die Namen sagen Ihnen nichts? Keine Sorge, wir haben zusammengefasst, wofür die Kandidaten bekannt sind.

Die neue Staffel in 2020 beinhaltet eine große Veränderung: Aufgrund der aktuellen Situation wird die Show im Münsterland gedreht. Bislang mussten die Paare in einer Villa in Portugal gegeneinander antreten – dieses Jahr könnten auch Aufgaben wie Kühe melken oder Ställe ausmisten auf dem Plan stehen. Der Sender hat sich für die acht Promipärchen sicherlich einiges ausgedacht. Alle Informationen zu den Teilnehmern von "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL lesen sie bei msl24.de*.

