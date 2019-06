Willi Herren und seine Frau Jasmin: Nach Stripclub-Skandal ins „Sommerhaus der Stars“

Kurz nach einem folgenschweren Stripclub-Skandal und anschließendem Alkoholentzug zieht Willi Herren mit seiner Frau ins RTL-„Sommerhaus der Stars“ 2019. Wird sich das Paar wieder in die Haare kriegen?

Willi Herren (43) ist ein alter Hase, wenn es um Reality-Shows geht. Das RTL-Dschungelcamp und Promi Big Brother waren nur der Anfang - jetzt kommt die nächste Etappe in seiner TV-Karriere: Das „Sommerhaus der Stars“. Ein Schock für die Fans, denn nach den letzten Alkohol-Skandalen um den Entertainer hätten wohl die wenigsten mit seinem Einzug in das RTL-Promihaus gerechnet.

„Sommerhaus der Stars“ 2019: Bewegte Vergangenheit von Willi Herren und Jasmin - Stripclub, Ohrfeige, Entzugsklinik

Mit Willi Herren und seiner Frau Jasmin (39) erwartet das diesjährige „Sommerhaus der Stars“ ein waschechtes Skandalpärchen - eine gute Voraussetzung für die neue Staffel der Reality-Show.

Willis Ehefrau soll ihn laut Bild Ende 2018 in einem Stripclub erwischt haben. Direkt nach einer gemeinsamen Urlaubsreise auf den Malediven habe sich dieses unangenehme Aufeinandertreffen ereignet. Die Reaktion der 39-Jährigen: Eine Ohrfeige, die den Streit zwischen den beiden entfachte.

Der Schlag auf Willis Wange eskalierte dem Bericht zufolge. Der alkoholisierte Willi soll seine Frau mehrfach ins Gesicht geschlagen haben - ein blutiger Ehestreit. Noch in derselben Nacht wurde die Polizei über diesen Vorfall informiert. Eine Anzeige wegen Körperverletzung war die Folge.

Willi Herrens Entscheidung nach Ausraster: Therapie statt Scheidung

Wie sich der Vorfall im Detail abgespielt hat, bleibt ungeklärt. Jasmin Herren sprach im Nachgang lediglich von einem „Handgemenge“. Willi selbst führte die Situation auf sein Alkoholproblem zurück.

„Ich weiß, dass ich mich betrunken nicht unter Kontrolle habe und gerne mal richtige Dummheiten begehe, an die ich mich am nächsten Tag kaum erinnere. Was ich weiß, ist, dass ich mich in einem Club wiederfand und mir meine Frau vollkommen zu Recht eine Szene machte“, betonte er im Gespräch mit Bild und entschied sich für eine Therapie: Er begab sich daraufhin in eine Entzugsklinik.

„Sommerhaus der Stars“: Willi Herren und seine Frau ziehen ein - Fans sind skeptisch

Mittlerweile scheint es, als würden die beiden wieder an einem Strang ziehen, was für das Zusammenleben im „Sommerhaus der Stars“ eine wichtige Voraussetzung darstellt. Nur wer zusammenhält, hat die Chance auf die 50.000 Euro.

Derzeit zeigen sich die beiden sogar überaus harmonisch auf Instagram. Der Alkoholentzug scheint Früchte zu tragen:

Ob Willi Herren seine Fans von seinem Einzug in die Promi-WG überzeugen wird? Das hängt vor allem davon ab, wie er mit seinen Mitstreitern im Haus auskommen wird. Viele Instagram-User diskutieren schon jetzt kritisch über die beiden und ihren Einzug in das Sommerhaus: „Viel Spaß beim Sommerhaus der Stars, lange bleibt ihr da eh nicht“, kommentierte beispielsweise ein User. Ein anderer mahnte an: „Frauen schlagen geht gar nicht... aber viel Kraft und Durchhaltevermögen [...]“ Doch manche Fans nehmen Willi Herren auch in Schutz: „[...] Bitte verurteilt den Willi nicht, ich glaube, er hat einen schweren Weg vor sich.“

Einzug ins RTL-„Sommerhaus der Stars“ - Viele „Promis“

Neben Willi Herren ziehen auch weitere Skandal-erprobte „Prominente“ ein. An der Seite von Sänger Michael Wendler oder Musiker Menowin Fröhlich wird sich Willi sicherlich wohlfühlen - und falls nicht, gibt es umso mehr im Fernsehen zu sehen.

Auch einige ehemalige Teilnehmer von anderen Reality Show-Formaten werden an der Sendung teilnehmen: Elena Miras und Mike Heiter (Love Island) sowie Johannes Haller und Yeliz Koc (Bachelor in Paradise). Namen, die zwar für die meisten unbekannt sein dürften, jedoch im Haus für eine Menge Streit, Witz und Erotik sorgen könnten - das, was die Zuschauer im Endeffekt sehen wollen.

„Sommerhaus der Stars“ 2019: Der Starttermin steht fest

Am 23. Juli 2019 beginnt die vierte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare“. Insgesamt acht Paare kämpfen um das Preisgeld von 50.000 Euro. Ob sich Willi Herren mit seiner Frau erfolgreich gegen die Konkurrenz durchsetzen wird, oder es doch nochmal zum Ehestreit kommt, wird sich schon bald auf RTL zeigen.

fm