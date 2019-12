Zuschauer entsetzt von Aufgabe bei ProSieben-Show „Duell um die Welt“: Sophia Thomalla plötzlich in Todesangst

Sophia Thomalla musste in der neuen Folge von Joko Winterscheidts und Klaas Heufer-Umlaufs ProSieben-Show „Duell um die Welt“ eine heftige Aufgabe überstehen. Die Schauspielerin hatte sogar Todesangst. Manchen Zuschauern ging die Aktion deutlich zu weit.

Berlin - Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (36) sind durch unzählige halsbrecherische Prüfungen in ihrer Show „Duell um die Welt“ mehr als leidgeprüft. Nun machen sie sich einen Spaß daraus, Promis bei waghalsigen Challenges gegeneinander antreten zu lassen.

Wie heftig diese Prüfungen zum Teil ausfallen, musste bei der aktuellen Folge am Samstagabend Sophia Thomalla (30) am eigenen Leib erfahren. Selbst den Zuschauern ging die Aktion zu weit.

Sophia Thomalla tritt bei „Duell um die Welt“ an

Doch von vorne: Klaas Heufer-Umlauf hatte das Model in sein Team geholt und das mit gutem Grund. „Die ist super ultra-schmerzfrei. Die ist mit allen Wassern gewaschen. Die ist kein Püppchen“, erklärte der Moderator seine Wahl. Und schmerzfrei musste Sophia Thomalla tatsächlich sein, bei der heftigen Aufgabe, die Joko Winterscheidt für sie ausgesucht hatte.

Es begann ganz harmlos. Als die Schauspielerin erfuhr, dass sie ihre Reise ins südfranzösische Städtchen Nizza führen soll, war Sophia Thomalla hoch motiviert. „Auf mich wartet bestimmt ne spannende Aufgabe. Was wirds sein, kommt Leute“, fragte die 30-Jährige noch begeistert zu Beginn der Challenge. Als ihr dann aber eröffnet wurde, dass sie an einem 500 Meter langen Seil mit verbundenen Augen von einer Klippe in den Abgrund springen sollte, verging ihr das Lachen schon ein wenig. Doch die Schauspielerin nahm die Aufgabe mutig an. „Um ihre Sinne zu schärfen“ - so das wohl nicht wohlwollend gemeinte Training von Joko - galt es bereits mit verbundenen Augen einen Marathon durch die viel befahrenen Straßen in Nizza zu bewältigen.

Sophia Thomalla in „Duell um die Welt“ zermürbt

Es folgte eine schier endlose Autofahrt zum vermeintlichen Ziel. Doch durch einen angeblichen Fehler beim geplanten Stunt, so zumindest die Ausrede von Joko - gab es eine unerwartete Planänderung in Sophias Challenge. Statt ins Gebirge nahe Nizza wurde Sophia Thomalla zweieinhalb Stunden länger nach Ungarn verfrachtet - wovon sie allerdings keine Ahnung hatte. „Ich hatte auch irgendwann kein Gespür mehr für Zeit“, erinnert sich Thomalla im Rückblick an die zermürbende Autofahrt. Doch aufgeben wollte die 30-Jährige nicht. „Der Tag war schon so scheiße, da dachte ich, wenn ich jetzt abbreche, war alles umsonst.“

Als das Team dann endlich auf einem Gelände vor einem Helikopter ankam, war die nach wie vor blinde Thomalla immer noch in dem Glauben, sie würde jetzt zu einer Klippe geflogen werden, wo sie ihren Sprung absolvieren sollte.

Dass ihr schon am Boden ein komplettes Sicherheitsgeschirr angelegt wurde und sie an der offenen Tür des Hubschraubers Platz nehmen sollte, brachte das Model zwar kurz ins Stutzen, doch dann hob der Heli auch schon ab. Was jetzt folgte, war heftig. „Sorry, ich sag einfach nur schon mal Sorry“, entschuldigte sich auch Joko bereits vorab.

Sophia Thomalla wird ohne Vorwarnung einfach aus Helikopter geschubst

Denn ohne jegliche Vorwarnung schubste sie ein Mitarbeiter kurzerhand aus dem Helikopter. Unter panischen Schreien fiel Sophia Thomalla in die Tiefe. „Er hat mich einfach rausgeschmissen. Ich wusste nicht, dass ich an einem Seil hänge“. Mit den Händen vorm Gesicht hört man die Schauspielerin flehen „Oh Gott“. Im Nachhinein gibt sie zu: „Ich hatte Todesangst“.

Zuschauer entsetzt von heftige Aktion in „Duell um die Welt“

„Dafür, dass du immer so tust, wie der liebe, nette Onkel, hast du ganz schön übers Ziel hinausgeschossen“, urteilte Klaas Heufer-Umlauf. Die heftige Aktion ging auch einigen Zuschauern zu weit. „Ok, des hat nix mehr mit Spaß zu tun“, schreibt ein User auf Twitter. Entsetzen auch in anderen Kommentaren: „Der hat die nicht grad wirklich wie ein Paket rausgeworfen!!!“ oder „Da kommt einer und schubst dich raus. Find ich schon irgendwie heftig“, schreiben weitere Nutzer.

Ok des hat nix mehr mit Spaß zu tun#dudw — Geburtstags-KRS (@bogyfo) 30. November 2019

Vielleicht genau der richtige Zeitpunkt für eine kleine Verschnaufpause von „Duell um die Welt“ für die Zuschauer, denn es war die letzte Ausgabe im Jahr 2019.

Sophia Thomalla, die selbst gerne provoziert, sieht die Aktion im Nachhinein wieder gelassen. „Wer von Winterscheidt-Reisen zu einer Aufgabe geschickt wird, muss eh mit allem rechnen. Deshalb habe ich mich auf das Schlimmste bei diesem Sadisten vorbereitet. Aber, dass das so scheiße schlimm wird, hätte ich nie gedacht. Der Sprung war trotzdem geil“, sagt sie im Gespräch mit der Bild-Zeitung.

Dass es bei Joko und Klaas immer heftig zugeht, musste auch Tim Mälzer bereits erfahren. Bei den Dreharbeiten zu deren Show „Joko gegen Klaas“ hatte sich der TV-Koch das Gesicht verbrannt.

