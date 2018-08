Sophia Vegas: Das sagt sie zu ihrem spektakulären Aus bei Promi Big Brother 2018

Reality-Show-Veteranin Sophia Vegas hat bei Promi Big Brother das Handtuch geworfen. Aus medizinischen Gründen kann sie nicht mehr weitermachen. Jetzt hat sie sich erstmals auf Instgram zu Wort gemeldet.

Köln- Es war ein spektakulärer Abgang: Promi-Big-Brother-Kandidatin Sophia Vegas (30) hatte sich am Freitagbend mit einem Video aus dem Krankenhaus aus der Sat1-Show verabschiedet. „Sophia kann auf ärztliches Anraten hin leider nicht ins Haus zurückkehren. Diese Entscheidung hat nichts mit ihrer Schwangerschaft zu tun. Ihr und ihrem Baby geht es gut, beide sind wohlauf“, lautete das offizielle Sender-Statement. Was genau der Reality-Show-Veteranin tatsächlich fehlt, blieb jedoch unklar. Jetzt hat sich die Ex von Rotlichtgröße Bert Wollersheim auf Instagram selbst zu Wort gemeldet.

„Hallo Ihr Lieben,

wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, musste ich das Promi Big Brother Haus leider verlassen. Mir ist es besonders wichtig, dass ihr alle wisst, dass es nicht daran lag, dass ich nicht mehr ins Haus wollte, ganz im Gegenteil, ich hätte mich sehr gerne weiter der Herausforderung gestellt. Nach eingehender ärztlicher Untersuchung wurde mir jedoch empfohlen, dieses Abenteuer abzubrechen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Da ich aufgrund meiner Schwangerschaft auch die grundsätzliche Entscheidung bei PBB mitzumachen eng mit meinen Ärzten abgestimmt habe, folge ich selbstverständlich auch jetzt ihrer Einschätzung. Ich werde euch am Montag im Sat1 Frühstücksfernsehen sowie um 18:00 Uhr in der Sendung „Endlich Feierabend“ ein bisschen erzählen und halte euch alle ab jetzt auch wieder persönlich an dieser Stelle auf dem Laufenden. Eure Sophia.“

Erzfeindin Silvia Wollny (53) wird dem TV-Sternchen vermutlich keine Träne nachweinen.

