"Space Force": Netflix-Serie verwirrt die Zuschauer mit diesem großen Mysterium

Die Netflix-Serie "Space Force" wurde von "The Office"-Star Steve Carell produziert. Dieser hat ein Mysterium eingebaut, das viele Zuschauer völlig verwirrt.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 1. Staffel von "Space Force"+++

Die Netflix-Serie "Space Force" ist Ende Mai 2020 auf dem Streamingdienst gestartet.

ist Ende Mai 2020 auf dem Streamingdienst gestartet. Sie handelt von General Mark R. Naird (Steve Carell) , der die Leitung der militärischen Einheit Space Force übernimmt.

, der die Leitung der militärischen Einheit übernimmt. Innerhalb von zehn Folgen wird eine wichtige Frage nicht beantwortet.

Mit "Space Force" hat "The Office"-Star Steve Carell wieder einmal einen Hit gelandet. Oder etwa doch nicht? Die Kritiken zur Serie fallen ganz unterschiedlich aus. Allerdings scheint ein Großteil der Netflix-Nutzer begeistert zu sein, denn die Serie befindet sich seit mehreren Wochen in den Top 10 des Streamingdiensts*. Wer das besagte Ranking selbst sehen möchte, kann es auf der Startseite der Plattformen finden. Dort sollen lediglich die Filme und Serien aufgelistet sein, die aktuell am häufigsten gestreamt werden.

Unabhängig davon, ob die Netflix-Nutzer "Space Force" lieben oder hassen, waren viele der Zuschauer aber gleichermaßen verwirrt über ein bestimmtes Detail: Die Frage, weshalb die Frau von General Naird (Carell) im Gefängnis sitzt, blieb während der gesamten 1. Staffel unbeantwortet.

"Space Force" auf Netflix: Wurde der Grund für Maggies Gefängnisstrafe erwähnt?

Wer Angst hat, den Grund für die Gefängnisstrafe von Maggie (Lisa Kudrow) schlichtweg verpasst zu haben, muss sich keine Sorgen machen: Tatsächlich klärt die Serie dieses Mysterium nicht auf. Ob das Geheimnis in einer möglichen 2. Staffel* gelüftet wird, bleibt außerdem abzuwarten.

Die fehlende Erklärung hängt übrigens nicht mit einer schlampigen Arbeit der Drehbuchautoren zusammen. Wie Serien-Schöpfer Greg Daniels in einem Interview mit dem Magazin The Wrap erklärt, sollten die Gründe absichtlich im Dunkeln bleiben: "Im Moment genießen wir das Mysterium um diese Sache sowie die Fragezeichen, die dabei aufkommen."

"Space Force": Deshalb könnte Nairds Frau im Gefängnis sitzen

Dennoch beinhalten die ersten zehn Folgen bereits ein paar Hinweise zum Grund für Maggies Gefängnisstrafe. Dazu zählen unter anderem folgende Indizien:

In der ersten Folge weint Maggie, nachdem sie mit ihrem Mann über einen Umzug nach Colorado spricht. Möglicherweise hängt diese drastische Veränderung mit ihrer Straftat zusammen.

Maggie soll 40 bis 60 Jahre im Gefängnis verbringen. Sie muss also nicht lebenslang hinter Gitter, weshalb ein begangener Mord unwahrscheinlich ist.

Im Laufe der Folgen kommt zur Sprache, dass sie wegen einer sehr ernsten Straftat im Gefängnis sitzt.

Wie das Magazin Screen Rant berichtet, haben Fans bereits Vermutungen zu Maggies Straftat geäußert. So gehen die Zuschauer unter anderem davon aus, dass sie jemanden entführt oder Drogen geschmuggelt haben könnte. Denkbar wäre zudem ein schweres Betrugsvergehen. Ob eine der Theorien stimmt, bleibt aber abzuwarten.

Alle Infos zur Netflix-Serie "Space Force" auf einem Blick

Serie Space Force Veröffentlichungsdatum 29. Mai 2020 (1. Staffel) Idee von Steve Carell, Greg Daniels Genre Komödie Land USA Schauspieler Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz uvm. Verfügbar auf Netflix

