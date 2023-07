Spannung in der Sonne: 20 neue Sommerkrimiserien zum Streamen

Von: Loryn Pörschke-Karimi

Krimiserien für den Sommer 2023

Ein lauer Sommerabend, ein guter Drink und jede Menge Spannung - Auch in der warmen Jahreszeit zieht ein guter Krimi viele Fans vor die Mattscheibe. 20 neue Crime-Serien gibt es hier, die es jetzt zu streamen gilt.

Ob Fall der Woche, intensives Drama oder humoristische Ermittlungen - In den vergangenen Monaten haben die Streamingdienste und Mediatheken sich nicht lumpen lassen was das Krimi-Genre angeht. Wir stellen Euch hier 20 Neuerscheinungen im Serienbereich vor, die man als Crime-Fan nicht verpassen sollte.

Suspect

Nach aktueller Angabe ist die achtteilige UK-Serie „Suspect“ bis zum 21. August 2023 in der ZDF-Mediathek zu sehen. Es handelt sich um das britische Remake der dänischen Serie „Verdacht/Mord“ aka „Forhøret“.

Die Miniserie hat eine ungewöhnliche Aufmachung: In acht kurzen Episoden konfrontiert sie ihren Protagonisten, Danny Frater (James Nesbitt), Londoner Polizist, mit zunächst sieben Personen, denen im Leben von Dannys verstorbener Tochter (Imogen King) eine wichtige Rolle zukam. Einige dieser Menschen kennt Danny bereits, andere nicht. Und jede dieser Personen könnte aus Dannys Sicht Christinas Mörder:in sein, denn er zweifelt den Befund der Pathologin Jackie (Joely Richardson), Suizid, an. In der letzten, der achten Episode, schließt sich der Kreis.

Weitere 19 Krimis für einen laufen Sommerabend finden Sie bei Serienjunkies.de (Loryn Pörschke-Karimi)