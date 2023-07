Star Trek - Strange New Worlds: Kritik der Episode 2x03

Christina Chong und Paul Wesley in „Star Trek: Strange New Worlds © Paramount+

In der Folge „Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow“ der US-Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ gibt es eine Zeitreise. La‘an reist ins 21. Jahrhundert, um einen Anschlag zu verhindern, der die Zukunft der Föderation gefährdet. Unterstützung erhält sie von einem bekannten Gesicht.

Nachdem zu Anfang der „Star Trek: Strange New Worlds“-Episode „Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow“ kurz gezeigt wird, mit welchen Problemen die Sicherheitschefin der Enterprise tagtäglich zu kämpfen hat - berufliche wie private - trifft La‘an (Christina Chong) auf einen unbekannten Anzugträger (Christopher Wyllie), der angeschossen wurde, ihr ein Gerät in die Hand drückt und sie bittet, sich „zur Brücke“ zu begeben.

Dort angekommen, sitzt nicht Christopher Pike (Anson Mount) im Captain‘s Chair, sondern James Tiberius Kirk (Paul Wesley). Niemand auf der Brücke weiß, wer La‘an ist oder wie sie an Bord kam, was direkt Fragen aufwirft und zu einem Gespräch unter vier Augen zwischen La‘an und Kirk führt, die schließlich um das kleine Gerät des Unbekannten rangeln und daraufhin im Jahr 2022 in Toronto, Kanada landen. Das komplette Review lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Christian Schäfer)