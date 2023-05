Streamingdienst Disney+ verliert Millionen von Kunden - verschwinden bald Inhalte?

Was bei Netflix vor einem Jahr für Panik sorgte, passiert nun auch bei Disney+: Der Maushaus-Streamer verliert Mitglieder. Insgesamt könnte die Rechnung für den Konzernchef Bob Iger trotzdem aufgehen. Hier alle Infos…

157,8 Millionen Abonnent:innen konnte Disney+ (hier die neuen Serien und Filme im Mai) nach eigenen Angaben am Ende des ersten Quartals 2023 (Stichtag: 31. März) vorweisen. Das sind vier Millionen weniger als noch im finalen Vorjahresquartal. Es ist das zweite Mitgliederminus in Folge für den Streamingservice, wobei der mit Abstand größte Teil des Schwunds in der Hotstar-Sparte verzeichnet wurde.

Hotstar ist quasi die Billigversion von Disney+, die vor allem in Indien beliebt ist. Finanziell gesprochen verliert das Maushaus lieber eine Handvoll Hotstar-Abonnements als eine der wertvolleren Premium-Mitgliedschaften am Heimatmarkt Amerika. Was dahinter steckt und welche Auswirkungen das haben könnte, lesen Sie bei Serienjunkies.de.(Bjarne Bock)