„Hartz und herzlich“-Pascal geht mit eigenem Song ins Studio

Die „Hartz und herzlich“-Lieblinge Pascal, Petra und Selina haben Spaß am Singen. Jetzt bekommen sie eine Aufnahme im Musikstudio mit anschließendem Videodreh geschenkt. Die Hintergründe erfahren Sie hier:

Comedy, Musik und Tanz: Seit einigen Monaten unterhalten Pascal, Selina und Petra nicht nur in der RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ die Zuschauer – auch in Social Media sind die ehemaligen Mannheimer aktiv. Immer wieder hält die Familie die Zuschauer mit ihrer Jobsuche in Atem. Das bunte Treiben in der Sendung unterhält auch Musikproduzent Sören Schnabel bestens. Nun macht er den Ex-Benz-Baracklern ein einzigartiges Angebot.

Die Geschichte hinter „Hartz und herzlich“-Pascals Aufnahmetermin im Musikstudio kennt MANNHEIM24.

Musikproduzent Sören Schnabel möchte mit Pascal, Selina und Petra Musik machen! Laut eigener Aussage habe er schon mit Künstlern von DSDS und dem „Supertalent“ zusammengearbeitet. Jetzt also lädt er auch die „Hartz und herzlich“-Stars zu sich ins Studio. (mko)