Sturm der Liebe (ARD): Scheitert Christophs Plan? Aufregung am Fürstenhof

ARD-Telenovela

+ © Christof Arnold/ARD Sturm der Liebe (ARD): Der ans Bett gefesselte Christoph schmiedet einen teuflischen Plan – und gefährdet damit seine eigene Gesundheit. © Christof Arnold/ARD

„Sturm der Liebe“-Star Christoph schmiedet einen perfiden Racheplan. Er will Ariane an den ARD-Kragen. Womöglich schadet sich der Fürstenhof-Charakter aber selbst.

München – Fürstenhof-Star Christoph hat nur ein Ziel vor Augen: Der „Sturm der Liebe*“-Charakter will die Hotelanteile vom Fürstenhof zurückkaufen. Dem gelernten Hotelier ist schlichtweg jedes Mittel recht, um ARD-Biest Ariane endgültig in die Schranken zu weisen. Das bedeutet, dass er sogar kriminelle Methoden in Kauf nimmt, um seinen großen Plan zu verwirklichen. Heißt konkret: Christoph erpresst sogar Doktor Kamml.

Denn Christoph ist der Ansicht, dass nur ein gefährliches Medikament „Sturm der Liebe“-Charakter Ariane und ihre diabolischen Pläne stoppen kann. Doch bereits nach kurzer Zeit merkt Fürstenhof-Star Christoph, dass sein Plan zum Scheitern verurteilt ist*. Denn Ariane wittert die Finte und damit, dass etwas definitiv nicht stimmt. Um den Schein zu bewahren, kostet Christoph selbst von dem speziellen Trunk, den er zusammengebraut hat. Das soll sich jedoch rächen, denn er hat mit allerlei Problem zu kämpfen. * nordbuzz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.