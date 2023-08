Suits: Was wurde aus den Stars der Anwaltsserie?

Was machen die Suits-Stars heute?

+ © USA Network Die Darsteller aus der beliebten US-Serie „Suits“ © USA Network

Die Serie „Suits“ bricht beim amerikanischen Netflix gerade Zuschauerrekorde. Wenig überraschend für alle, die Harvey und Mike schon seit jeher geliebt haben. Schauen wir aber doch mal, was die Stars der Serie heute so machen...

Während sich die neuen Hochglanzserien um die Rekorde streiten, kam in der vergangenen Woche ein Überraschungsgast an die Spitze der amerikanischen Netflix-Charts: „Suits“. Die Anwaltsserie um eine Nobelkanzlei verabschiedete sich zwar 2019 nach neun Staffeln von der Mattscheibe, aber ein zweites Leben in der Streamingzone ist ihr nun sicher.

In der Woche des 29. Juni, der zweiten Woche, in der man „Suits“ in den USA streamen konnte, wurden bei Netflix und Peacock 3,1 Milliarden Minuten gemessen, was sich auf 136 verfügbare Episoden verteilt. Dabei wurden 75 Prozent der gemessenen Werte alleine bereits mit den ersten drei Staffeln erzeugt. Es dürfte also auf absehbare Zeit zur Streamingdominanz von „Suits“ kommen. Zum Vergleich: Zuvor hielt „Manifest“ den Rekord - mit im Vergleich läppischen 650 gesehenen Minuten...



In Deutschland kann man die Serie schon länger bei Netflix streamen, doch auch hierzulande ist die Fanliebe ungebrochen. Das liegt auch daran, dass die Stars vor und hinter der Kamera echte Freundschaftsvibes versprüht haben. So sind die Hauptdarsteller Gabriel Macht und Sarah Rafferty schon seit Schultagen beste Freunde. Das merkt man auch ihrer Chemie vor der Kamera als cleverer Anwalt und schlagfertige Assistentin an.

Dass nun eine weitere Hauptdarstellerin aus ganz anderen Gründen Dauergast auf den Titelblättern ist, tut dem Mythos der Serie noch zusätzlich gut. Meghan Markle hat seit Bekanntwerden ihrer Beziehung zu dem britischen Prinz Harry für einiges an Aufruhr unter royalen Fans und Gegnern gesorgt. Selbst bei jenen, die den Adelsspektakeln in der Regel fernbleiben, war dieser frische Wind wohl nicht ganz verloren.

Was seit dem Ende der Serie aus den „Suits“-Schauspieler geworden ist und wo man sie noch sehen kann, erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi).