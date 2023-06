Suspect: Kritik der ersten vier Episoden der Thriller-Serie auf ZDFneo

Suspect: Kritik der ersten vier Epiosden der Thriller-Serie auf ZDFneo © Channel 4/ ZDF/ Anthony Ellison

„Suspect“ ist die britische Adapation der dänischen Nordic-Noir-Serie „Forhøret“. Kann Showrunner Matt Baker der Geschichte neue Aspekte hinzufügen, oder wird nur alter Wein in neuen Schläuchen präsentiert?

Der Londoner Polizist Danny Frater (James Nesbitt, „Bloodlands“) wird in „Suspect“ zur Rechtsmedizin gerufen, um für einen Kollegen den Befund der Obduktion einzusehen. Während des Gesprächs mit der Pathologin Jackie (Joely Richardson) stellt er jedoch mit Schrecken fest, dass es sich bei der Toten um seine Tochter Christina (Imogen King) handelt. Obwohl laut Befund alles auf einen Suizid hindeutet, glaubt Frater allerdings an einen Mord und nimmt eigenmächtig Ermittlungen auf. Seine Nachforschungen führen den Detective Sergeant in eine Welt voller Abgründe, in der Christina ein zwielichtiges Leben führte. Die komplette Kritik zu den ersten Episoden der Serie lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Reinhard Prahl)