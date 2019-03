Sorge um Tagesschau-Sprecher Jan Hofer - Sendung bei Abmoderation abgebrochen

TV-Zuschauer haben sich nach der Live-Ausstrahlung der "Tagesschau" Sorgen um Nachrichtensprecher Jan Hofer gemacht. Nun hat sich der Sender geäußert.

Aktualisiert um 21.35 Uhr - Hofer wirkte am Ende der 20-Uhr-Sendung am Donnerstagabend angeschlagen, er musste sich bei der Abmoderation nach dem Wetterbericht auf den Studiotisch stützen. Dann endete die Sendung. Die ARD blendete kurz ein Schwarzbild ein, bevor der geplante Kroatien-Krimi begann.

Schon zuvor hatte sich Chefsprecher Hofer mehrfach verhaspelt. Bei Beiträgen zum Brexit oder der Gorch Fock zu Beginn war dem 69-Jährigen noch nichts anzumerken. Ab der Hälfte der Sendung versprach sich Hofer jedoch mehrfach, wirkte angeschlagen. Am Ende der Sendung konnte er dann nicht weitermachen.

Tagesschau äußert sich zu Jan Hofer

"Am Ende der "Tagesschau" wurde es Jan Hofer schlecht, sodass er die Schlussmoderation nicht wie geplant lesen konnte. Möglicherweise ist ein Infekt, mit dem er kürzlich zu tun hatte, noch nicht vollständig auskuriert", teilte der Chefredakteur ARD-aktuell, Kai Gniffke, der Deutschen Presse-Agentur mit. Zurzeit lasse sich Hofer ärztlich untersuchen.

Liebe Zuschauer, am Ende der Tagesschau wurde es Jan Hofer schlecht. Möglicherweise ist ein Infekt, mit dem er kürzlich zu tun hatte, noch nicht vollständig auskuriert. Zurzeit lässt er sich ärztlich untersuchen. Vielen Dank für die Genesungswünsche. — tagesschau (@tagesschau) 14. März 2019

Laut BILD wurde ein Rettungswagen zum Studio in Hamburg gerufen. Inzwischen gehe es dem 69-jährigen Jan Hofer "deutlich besser", teilte die Tagesschau um 21.08 Uhr auf ihrer Homepage mit. In der ARD-Mediathek wurde die Tagesschau-Folge inzwischen geschnitten, Hofers Schwäche-Anfall ist dort nicht mehr zu sehen. Die ARD bedankte sich für die Anteilnahme. Auf Twitter war der Hashtag #tagesschau schon nach wenigen Minuten in den Deutschland-Trends.

Jan Hofer: Sendung schonmal abgebrochen

Der Vorfall am Donnerstagabend ist nicht das erste Mal, dass Jan Hofer seine Moderation aus gesundheitlichen Gründen unterbrechen musste. Im März 2018 musste er sich laut BILD bei einer Kurzausgabe der Tagesschau an seinem Pult festhalten. Im November 2016 brach er seine Moderation der Tagesthemen ab. Ein Magen-Darm-Virus hätte ihn außer Gefecht gesetzt, sagte Hofer später.

(mit dpa)