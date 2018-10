Kritik zum Münchner Tatort: Gute Idee reichte nicht

Spannend war er nicht, dieser Tatort. Was auch nicht weiter schlimm war. Eigentlich. Eine Kritik.

Ging es doch in „KI“ um so viel mehr als bloß darum, wer der böse Bube ist. So nahm sich der Film von Sebastian Marka einigen der großen gesellschaftlichen Zukunftsfragen an: Welche Rolle darf Künstliche Intelligenz (KI) spielen? Wie ist geltendes Recht damit vereinbar? Darf KI legitimer Zeuge eines Verbrechens sein?

Auch dass es die „Tatort“-Oldies aus München waren, die sich diesen oft philosophischen Fragen annahmen, war reizvoll. Oldschool traf Hightech (letzteres, und das war toll, vermittelt durch eine Computerexpertin, nicht durch einen kapuzetragenden, männlichen Nerd). Leider, und da wäre das „eigentlich“, kratzte „KI“ oft nur an der Oberfläche. Gerade die Effekte Künstlicher Intelligenz auf die menschliche Gefühlswelt, die dystopischen Elemente waren zu selten: Das Mädchen, das in Künstlicher Intelligenz eine Freundin findet, der Vater, der durch KI von der Einsamkeit seiner Tochter erfährt. Dies waren die starken Szenen eines keinesfalls schwachen Krimis, der damit zu kämpfen hatte, dieses fesselnde Thema in das Korsett eines „Tatorts“ zu zwängen. Ganz zu schweigen davon, dass elementare zwischenmenschliche Konflikte, etwa das Verhältnis von Mutter und Tochter, nicht weiter erklärt wurden. Schade!