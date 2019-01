Neujahrs-"Tatort": Seltenes Vergnügen mit Ermittlerduo Dorn und Lessing

Der Weimar-"Tatort: Der höllische Heinz" glänzte an Neujahr mit einem Feuerwerk an Wortwitzen zwischen dem Ermittlerpaar Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen).

In Thüringen, diesem Land der Abteroda, Rippersroda, Vitzeroda, Volleroda und all der anderen -roda, eine Westernstadt „El Doroda“ zu nennen: lustig. Und charakteristisch für den MDR-Neujahrs-„Tatort“, so wie sein Titel „Der höllische Heinz“. Die alliterationsfreudigen Autoren Murmel Clausen und Andreas Pflüger, die den Münsteraner Krimi-Klamotten ein Ost-Pendant entgegensetzen, bauen auf schlagfertige Dialoge und Sprachwitz bis zur Albernheit: „Auf ein Wörtchen, Herr Wörtche“, „Das war knapps“. Die Handlung – seltene Erden, Pantazium getauft, im staubigen Westerndorf – war selten doof, aber dem kalauernden Ermittlerehepaar Kira Dorn und Lessing zuzuschauen wieder ein Vergnügen.

Die 37-jährige Tschirner hatte sich einen Western-Krimi gewünscht und als Rodeo-Reiterin „Lotte“ an der Seite des Pferdeflüsterers Wörtche tatsächlich einen tollen Auftritt; Lessing landete weniger elegant im Teerfass. Peter Kurth gab den kaltblütigen „höllischen Heinz“ Knapps, der im Boden von El Doroda das Eldorado erkannte und den ein blutiger Kuhschädel als Warnung nicht stoppte. Unter Dustin Looses Regie wimmelte es vor witzigen und Witzfiguren. Neben Möchtegern-Heroe „Lupo“ (Arndt Schwering-Sohnrey) zählte der wunderbare Thorsten Merten als Polizeichef dazu. Eine kümmerliche Topfpflanze im Arm, rief er: „Der einzige Lichtblick hier.“ Mitnichten.