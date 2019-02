"Tatort" Göttingen: Dieses Frauen-Duo ist hart, aber herzlich

Göttingen ist jetzt "Tatort"-Stadt. Die Premiere "Das verschwundene Kind" war ein überzeugender Krimi über ein erschreckendes Thema, meint unser Kritiker.

Womöglich war dies der unrealistischste "Tatort" seit langem. Zu einem großen Teil ging es in "Das verschwundene Kind" darum, dass Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) auf keinen Fall von Hannover nach Göttingen versetzt werden will. Eine nicht repräsentative Umfrage in unserem Bekanntenkreis indes ergab: Niemand würde freiwillig aus Göttingen nach Hannover ziehen wollen, in die nichtssagendste Großstadt Deutschlands. Provinz schlägt Metropole.

Auch der erste Göttinger "Tatort" war sehr viel besser als so viele Sonntagabendkrimis aus Frankfurt oder Bremen - Hannover hat ja nun keinen mehr. Zugleich war der Film von Regisseurin Franziska Buch, die mit Stefan Dähnert und Jan Braren auch das Drehbuch schrieb, erschreckend realistisch.

1600 unerkannte Schwangerschaften zählen Experten jedes Jahr in Deutschland. Viele Mütter verdrängen das Leben, das in ihrem Bauch wächst. Wie die 15-jährige Deutschrussin Julija (Lily Barshy), die ihr Baby in einer verlassenen Turnhalle zur Welt bringt. Die Szene, in der Kommissarin Lindholm die Plazenta aus der Toilette holt, wird ebenso in Erinnerung bleiben wie die erschreckende Kälte einer scheinbaren Idylle, in der so etwas möglich ist. Die Provinz, das ist eine Erkenntnis der Premiere, liefert genauso spannende Geschichten wie die Metropole.

Für die degradierte LKA-Ermittlerin Lindholm könnte der Neuanfang in Göttingen eine Art Therapie werden. Sie war stets eine Einzelkämpferin, die es nicht mag, "wenn andere unter meinem Niveau arbeiten". Nun muss sie mit Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) zusammenarbeiten, die ihr ins Gesicht sagt, wie arrogant sie ist. Und manchmal schlägt sie auch einfach zu. Das neue Frauen-Duo ist hart, aber am Ende ging es auch herzlich miteinander um.

Das passt zu Göttingen, wo man sofort geduzt wird und am Bahnhof mit den vielen Fahrrädern höllisch aufpassen muss. Dieses Bild von Göttingen war ebenfalls sehr realistisch.

