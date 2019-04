"Tatort" aus Bremen: Der letzte Fall von Lürsen und Stedefreund

Es ist ein Abschied: Das „Tatort“-Team aus Bremen ermittelt nach über 18 Jahren zum letzten Mal gemeinsam. Fragen und Antworten rund um den Fall.

Im Februar 2017 haben die Schauspieler Sabine Postel und Oliver Mommsen bereits ihren Ausstieg aus dem Bremer "Tatort" bekannt gegeben. Durch Zufall entdecken Bauarbeiter am Anfang des „Tatort: Wo ist nur mein Schatz geblieben?“, zu sehen am Montag, 20.15 Uhr in der ARD, die unter einer Straße verborgene Leiche einer Frau. Fragen und Antworten rund um den Fall.

Womit haben es die Kommissare Inga Lürsen und Nils Stedefreund in ihrem letzten Fall zu tun?

Bei Mordermittlungen stechen die Bremer Ermittler Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) in ein feingewebtes Netz aus Korruption und illegalen Geldgeschäften. Sie finden heraus, dass die Tote für eine Immobilienentwicklungsfirma gearbeitet hat.

Die Firma steht im Visier der BKA-Beamten Maller (Robert Hunger-Bühler) und Kempf (Philipp Hochmair), die mit allen Mitteln versuchen, die Ermittlungen zu verhindern.

Klingt nach einem Fall, in dem es besonders wichtig ist, dass die Ermittler ein gutes Team sind. Wie schlagen sie sich?

Meist blieben ihre Charaktere im Hintergrund, die Fälle standen im Mittelpunkt. Diesmal ist es anders, Stedefreund wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Der Fall hat es auch deshalb in sich, weil die Hauptkommissare auf eine harte Probe gestellt werden.

Stedefreund scheint wichtige Informationen für sich zu behalten. Was verschweigt er Lürsen? Ihre Versuche, ihn zur Rede zu stellen, führen zu einer Auseinandersetzung, die es in dieser Härte zwischen den beiden Kollegen bisher noch nicht gegeben hat. Inga Lürsen ist tief verletzt – das Vertrauensverhältnis der beiden gestört. Der letzte Fall wird zu einer schweren Belastung für das Bremer Team.

Die Bremer Episoden, die oft unter der Verantwortung Florian Baxmeyers (hier: Co-Autor und Regisseur) entstanden, waren zuletzt Wundertüten. In welches Genre lässt sich „Wo ist nur mein Schatz geblieben“ einordnen?

„Es ist eine Bromance. Wobei das natürlich nicht im wörtlichen Sinne zutrifft, denn eine Bromance ist ja eine nicht sexuelle Romanze zwischen zwei Bros, also wörtlich Brüdern. Gemeint sind aber Freunde. Und natürlich ist es auch ein Thriller“, sagt Baxmeyer.

Und wie geht die Zeit von Inga Lürsen und Nils Stedefreund inhaltlich zu Ende?

Darüber wird bereits seit Längerem spekuliert. Nur so viel sei verraten: Es wird einen unterhaltsamen Abgang mit Knalleffekt für das Finale geben.

