"Tatort" aus Stuttgart: Geglücktes Experiment mit Perspektivwechsel

Im Stuttgarter "Tatort" waren die Zuschauer so ahnungslos wie der Verdächtige. Gerade deshalb war der Fall aus dem Ländle ein gelungenes Experiment, findet unsere Kritikerin.

Wem geht das nicht so? Was unangenehm ist, will man am liebsten schnell vom Tisch haben. Rasch Nein sagen, kenn ich nicht, war ich nicht, bin ich nicht, dann Haken dran, fertig. So konnte man als Zuschauer sehr gut nachvollziehen, wie es Hauptfigur Jakob Gregorowicz (Manuel Rubey) ging, der die Befragung der Polizei cool erledigen wollte und die Unwahrheit sagte – weil er in dem Moment wahrscheinlich daran glaubte, dass er damit durchkommen könnte.

Nein, konnte er nicht, und wie sich aus der einen Flunkerei ein riesiges, unentwirrbares Gespinst aus Lügen und Vertuschungen aufbaute, das zeigte der Stuttgarter „Tatort: Der Mann, der lügt“ von Martin Eigler sehr eindrucksvoll.

Das Drehbuch von Eigler und Sönke Lars Neuwöhner setzte auf einen Perspektivwechsel: Die Geschichte wurde konsequent aus Sicht des Verdächtigen erzählt, die Polizisten kamen nur vor, wenn sie ihm begegneten. Woher sie ihre Erkenntnisse hatten, blieb Gregorowicz intransparent – dem Zuschauer somit auch.

Man konnte einerseits mitfühlen mit dem Getriebenen, der sich selbst in die unglückselige Lage gebracht hat, war andererseits aber auch auf Seiten der Ermittler Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare), die ihm immer wieder Brücken bauten. Ein geglücktes Experiment, eine spannende Studie über den Sog der Vertuschung.