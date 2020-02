Tatort "Monster": In diesen Szenen war wirklich Dortmund zu sehen

Der Dortmund-Tatort lockte am Sonntag (2. Februar) wieder viele Krimi-Fans vors TV-Gerät. Wie viel Dortmund steckte dieses Mal in der Folge "Monster"?

Dortmund - Wer als Dortmunder den Dortmund-Tatort schaut, der schaut ihn anders, als der Rest der Nation. "Ach kumma, dat ist doch...", werden nicht wenige Zuschauer ihrem Mitgucker zurufen, wenn mal wieder ein bekannter Drehort in Dortmund gesichtet wurde. Doch wie viel Dortmund steckte in der Tatort-Folge "Monster", die am Sonntag (2. Februar) ausgestrahlt wurde? Unter anderem eine der spannendsten Szenen spielte im Dortmund-Tatort mitten in der City von Dortmund, berichtet RUHR24.de*. Aber auch darüber hinaus war in "Monster" viel Dortmund zu sehen.

