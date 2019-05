"Tatort" als Hausmannskost: Das müssen Sie wissen zum Kassel-Krimi

Was geht bloß in seinem Kopf vor? Der mordende Kasseler TV-Moderator Maarten Jansen (Barry Atsma, links) wird von Kommissar Paul Brix (Wolfram Koch) verhört.

Im ersten Kassel-"Tatort" gibt es zwei Hauptdarsteller: Barry Atsma als Mörder und Kassel als unterschätzte Stadt. Beide machen ihre Sache gut. Die wichtigsten Fragen zu "Das Monster von Kassel".

Jahrelang war unsere Region ein „Tatort“-Niemandsland, nun ist die Mitte Deutschlands das Krimi-Zentrum der Nation – ein bisschen zumindest. Seit Februar ist Göttingen „Tatort“-Standort. An diesem Sonntag wird endlich auch in Kassel ermittelt, wenn auch nur als vorerst einmaliges Gastspiel der Frankfurter Kommissare Paul Brix (Wolfram Koch) und Anna Janneke (Margarita Broich). Die wichtigsten Fragen und Antworten zu „Das Monster von Kassel“ (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD).

Worum geht es in „Das Monster von Kassel“?

Um eben jenes Monster, dem die Zuschauer schon zu Beginn ins Gesicht schauen. Der landesweit beliebte TV-Talkmaster Maarten Jansen (Barry Atsma) zerstückelt im strömenden Regen eine Leiche. Die Teile werden später in Frankfurt und Kassel gefunden. Es sind die Überreste von Jansens 17-jährigem Stiefsohn. Darum werden die Ermittler aus Mainhattan von ihrem Chef „auf nach Kassel“ geschickt – wie einst Napoleon III., für den es 1870 „ab nach Kassel“ ging. Brix ist entsetzt, aber seine Freundin Fanny gibt ihm einen Regenschirm mit auf die Reise nach „Hessisch-Sibirien“. Dort ist es dann aber nicht kalt und nass, sondern mordsheiß.

Ist der Fall spannend?

Durchaus. Der Wiener Regisseur Umut Dag, der vor einem Jahr den sehenswerten Freiburger „Tatort: Sonnenwende“ inszenierte, sowie die Autoren Stephan Brüggenthies und Andrea Heller setzen auf das Prinzip, dass der Zuschauer mehr weiß als die Kommissare. Der Psychothriller dreht sich um die Frage: Wieso bringt ein prominentes Fernsehgesicht seinen Stiefsohn um?

Wer spielt die Hauptrolle?

Es gibt zwei. Die erste ist Kassel. Und wer könnte diese Rolle besser spielen als Kassel selbst? Die Stadt macht das sehr gut, was auch daran liegt, dass sie als Filmkulisse noch unverbraucht ist. Zuletzt hatte der Dortmunder Oberbürgermeister geklagt, im WDR-„Tatort“ komme seine Stadt nicht gut weg. Er wird nun etwas neidisch „Das Monster von Kassel“ schauen, denn der HR-Krimi taugt auch als Tourismus-Spot. Bei schönstem Wetter radelt Kommissar Brix durch den Bergpark und über die Wilhelmshöher Allee. Und die Villa, in der das Monster wohnt, liegt im feinen Stadtteil Brasselsberg.

Und wer spielt die zweite Hauptrolle?

Der Niederländer Barry Atsma hat als TV-Talker Jansen den zweiten großen Auftritt in einer deutschen Fernsehproduktion. In der tollen ZDF-Serie „Bad Banks“ spielte der 46-Jährige vor Jahresfrist einen Investmentbanker, der ebenfalls Mensch und Monster war. Dafür erhielt Atsma, der in London geboren wurde und auch in England, Griechenland und Brasilien aufwuchs, zu Recht den Deutschen Schauspielpreis. Wie er sich im Kassel-„Tatort“ mit Augentropfen für einen TV-Auftritt wappnet, damit er vor der Kamera um seinen Stiefsohn weinen kann, erinnert an andere große Blender wie Frank Underwood in der Politserie „House of Cards“.

Lohnt sich das Einschalten?

Für Kasseler und alle, denen die Stadt am Herzen liegt, auf jeden Fall. Alle anderen lernen, dass Nordhessen mehr zu bieten hat, als man glaubt. Beim Asiaten stellt Brix überrascht fest: „Ich hätte nicht gedacht, dass man in einer Kleinstadt so authentisch essen kann.“ Der Kassel-„Tatort“ bietet kein Sterne-Menü, sondern gehobene Hausmannskost. Auch davon kann man satt werden.

"Das Monster von Kassel" wird am Sonntagabend beim Public Viewing vor der Orangerie gezeigt.

