Kritik zum Kassel-"Tatort": "Willkommen bei den Sch'tis" auf Nordhessisch

Zuletzt war das Frankfurter "Tatort"-Duo am Tiefpunkt. Die Folge "Das Monster von Kassel" gefiel trotz Schwächen als "Willkommen bei den Sch'tis" auf Nordhessisch, wie unser Kritiker meint.

Vielleicht hat man beim Hessischen Rundfunk gemerkt, dass seine „Tatort“-Kommissare Paul Brix und Anna Janneke in der Krise steckten. Mit den jüngsten Fällen der eigentlich großartigen Schauspieler Wolfgang Koch und Margarita Broich konnten Kritiker und Zuschauer zuletzt immer weniger anfangen.

Es passte daher, dass ihr Chef in der jüngsten Folge „Das Monster von Kassel“ den Satz sagte: „Manchmal muss man in die Ferne gehen, um sich selbst zu finden.“ Von Frankfurt aus gesehen ist Kassel, wo das Duo erstmals ermittelte, so weit weg, dass sie gern „Hessisch-Sibirien“ dazu sagen. Und wie Brix und Janneke wollen die wenigsten Südhessen gern dorthin.

Vielleicht taugt das bislang einmalige Gastspiel in Nordhessen tatsächlich zur Selbstfindung und zum Befreiungsschlag für die seit 2015 auf dem Bildschirm tätigen Polizisten. Der solide Psychothriller der Drehbuchautoren Stephan Brüggenthies und Andrea Heller wurde vom Wiener Regisseur Umut Dag ästhetisch anspruchsvoll in flirrendem Sommerlicht inszeniert.

Es ging nicht um die Suche nach dem Täter, der ja von Anfang an feststand, sondern ganz nüchtern um Polizeiarbeit und die Frage, was im Kopf des mordenden TV-Stars Maarten Jansen vor sich ging. Der tolle Barry Atsma machte aus dem Sonnyboy, der im feinen Stadtteil Brasselsberg wohnt, einen zwielichtigen Blender.

Das Ende, das etwas zusammenhanglos die Me-too-Debatte thematisierte, konnte allerdings nicht überzeugen. Auch sonst fragt man sich, warum in den Dialogen immer bedeutungsschwer eine Pause gemacht werden muss, um die gerade gesagten Worte kunstvoll aufzuladen. Und der Humor wirkt bisweilen so, als sei die grobe Komik des Münster-„Tatorts“ mal eben in einem Arthouse-Film abgeladen worden.

Trotz alledem taugt „Das Monster von Kassel“ zum Neustart. Die Grundidee, dass jemand dorthin muss, wo er partout nicht hinwill, ist an die französische Erfolgskomödie „Willkommen bei den Sch’tis“ angelehnt. Auch die wurde fortgesetzt. Vielleicht haben Brix und Janneke also nicht zum letzten Mal in „Hessisch-Sibirien“ ermittelt.

