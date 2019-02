"Tatort: Murot und das Murmeltier": Ulrich Tukur gefangen in der Zeitschleife 

Ingesamt zwölf Mal erlebt Felix Murot (Ulrich Tukur) ein und denselben Fall - und scheitert. In dem Wiesbadener Tatort "Murot und das Murmeltier" zweifelt der Kommissar an seinem Verstand.

Man mag ihn – oder man lässt den Fernseher aus: Wohl kein anderer „Tatort“-Ermittler spaltet die Fangemeinde so sehr wie der Wiebadener LKA-Mann Felix Murot. Ulrich Tukur hat als Felix Murot in den vergangenen sechs Fällen bereits mehrfach an seinem Verstand gezweifelt, doch wohl noch nie so sehr, wie in „Murot und das Murmeltier“.

Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es bei dem Fall (Regie/Drehbuch: Dietrich Brüggemann) um das Leben als Wiederholung – den Tag und somit auch den Fall erlebt Murot immer wieder. Er ist ganze zwölf Mal gefangen in der Zeitschleife, was nicht nur für ihn, sondern auch für die Fernsehzuschauer zu einer echten Herausforderung wird.

Und so geht es los: Morgens um 7.30 Uhr klingelt das Telefon von LKA-Ermittler Felix Murot. Es ist seine Assistentin Magda Wächter (Barbara Philipp), die ihm mitteilt, dass es eine Geiselnahme in einer Bank gibt, und dass er sofort kommen muss. „Wer überfällt denn heute noch eine Bank?“, murmelt Murot, und: „Wahrscheinlich wieder ein verzweifelter Amateur.“ Wächter soll schon einmal alles vorbereiten, das sei ja klassische Polizei-Routine. Doch im letzten Moment geht irgendetwas schief – und alles beginnt von vorne. Sein Telefon klingelt. Es ist Wächter. Sie ruft ihn zu einem bewaffneten Banküberfall mit Geiselnahme. Ein Routinefall – so scheint es...

Und: Murot scheitert wieder und wieder am Geiselnehmer (Christian Ehrich), der als einziger weiß, was Murot durchlebt. Der zähe Ermittler gibt nicht auf. Jeder seiner neuen Anläufe erfolgt mit neuem Temperament – mal zornig, bald zynisch, dann sarkastisch, fast fröhlich. „Wenn man nicht aufhört, muss man weitermachen“, sagt Murot irgendwann. So ist es auch mit diesem „Tatort“, es fällt schwer, Murot nicht durch die Zeitschleife zu folgen, denn es besteht ja jedesmal die Chance, dass vielleicht doch ein ganz neuer, guter Tag beginnt.

Kritik ab Sonntagabend auf www.hna.de/kultur