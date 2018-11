"Tatort: Treibjagd": "In Deutschland ist immer eine Schraube locker"

Im "Tatort: Treibjagd" mit Wotan Wilke Möhring stimmte nicht alles, trotzdem war der Krimi über Shitstorms sehenswert. Der AfD dürfte er indes nicht gefallen haben, meint unser Kritiker.

Vorige Woche beschwerte sich die AfD über den Rostocker "Polizeiruf", weil immer wieder Plakate und Aufkleber zu sehen waren, die sich gegen Nazis und die rechtspopulistische Partei wendeten. Es kann sein, dass Alexander Gauland und Co. nach diesem "Tatort" des Norddeutschen Rundfunks noch wütender sein werden.

Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) agiert manchmal mehr wie ein Antifa-Mitglied und nicht wie ein Kommissar. Wie gut, dass er seit einiger Zeit mit der besonnenen Julia Grosz (Franziska Weisz) ermitteln muss. Den Mann, der in "Treibjagd" angeblich aus Notwehr einen Einbrecher erschossen hatte, ging Falke vom ersten Moment an, als würde er um eine Dienstaufsichtsbeschwerde betteln. Auch sonst ist Falke ein Freak. Als er seinen Teenager-Sohn beim Masturbieren erwischt, fragt er: "Was machst du da?" Und das Internet verunglimpft er so eindimensional, dass man als Twitterer am liebsten sogleich einen Shitstorm lostreten würde.

Trotzdem war der Film von Regisseurin Samira Radsi sowie den Drehbuchautoren Benjamin Hessler und Florian Oeller einer der besseren Krimis in diesem Jahr. Es ging hier nicht um Gut gegen Böse. Sehr differenziert wurden die Sorgen der Hamburger Vorortbewohner gezeigt, die sich von der Polizei im Stich gelassen fühlen und dann zu Wutbürgern werden. Und als die Einbrecher die Sturmmasken abzogen, waren sie auch nur Menschen mit Träumen und Wünschen.

"Treibjagd" kann als Kommentar auf die Situation im Land verstanden werden. Die zentrale und nur schwer zu widerlegende These stammt vom getöteten Einbrecher: "In Deutschland ist es kalt und immer eine Schraube locker."