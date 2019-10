Am Sonntag in der ARD: Neuer Tatort wurde teilweise in Hanau gedreht

Am Sonntag ist Hanau im Tatort zu sehen. Die Stadt ist einer der Schauplätze für „Angriff auf Wache 08“. Der neue Krimi mit Ulrich Tukur verspricht wieder, extravagant zu werden.

Update vom Samstag, 19.10.2019, 19 Uhr: Wer Freude an Neo-Western-Filmen aus den 70er Jahren hat, wird den neuen Murot-Tatort lieben. Wie hessenschau.de berichtet, soll der am 20.10.2019 auf ARD zu sehende Tatort "Angriff auf Wache 08" nämlich an die Neo-Western-Filme und ganz konkret an den Film "Assault - Anschlag bei Nacht" von Regisseur John Carpenter angelehnt sein. Einzelne Szenen wurden übernommen und die Atmosphäre weitgehend kopiert.

Erstmeldung vom Dienstag, 15.10.2019, 9 Uhr: Hanau - Tatort-Fans im Rhein-Main-Gebiet dürfen sich auf einen neuen Fall aus ihrer Heimat freuen. Am Sonntag (20.10.2019) läuft der achte Tukur-Tatort „Angriff auf Wache 08“ um 20.15 Uhr im Ersten. Der Fall spielt in Südhessen irgendwo zwischen Frankfurt und Offenbach - und der Hessische Rundfunk hat ihn unter anderem in Hanau gedreht.

Schauplatz ist eine alte, einsame Polizeiwache an der Peripherie zwischen Frankfurt und Offenbach. Sie ist eigentlich schon ein Polizeimuseum und soll bald abgewickelt werden. Dort arbeiten nur noch zwei Polizisten: Walter Brenner (Peter Kurth) und seine Kollegin Cynthia (Christina Große). Brenner ist ein alter Freund von Felix Murot, der von Ulrich Tukur verkörpert wird.

Hanau: ARD-Tatort „Angriff auf Wache 08“ auch in Pioneer-Kaserne gedreht

Tatort-Ermittler Felix Murot beschließt, seinen Ex-Kollegen Brenner aus BKA-Tagen zu besuchen. Derweil kommen in der nicht näher genannten Ortschaft etliche Vorkommnisse zusammen: Eine Sonnenfinsternis sorgt für Trubel. Eine Tochter rächt ihren ermordeten Vater und flüchtet sich in das Revier. Und ein Gefangenentransport mit Schwerkriminellen landet mit einer Reifenpanne vor dem Revier. Plötzlich wird die alte Polizeiwache beschossen.

Der Hessische Rundfunk nutzte bereits in der Vergangenheit die Pioneer-Kaserne in Hanau für Dreharbeiten zu seinem neuen Tatort, berichtet op-online.de*. Das ehemalige Kasernengelände, das derzeit zu einem großen Wohngebiet entwickelt wird, ist in der Fernsehproduktion ein wichtiger Schauplatz. Eine der Schlüsselszenen spielt in Hanau: Der Vater, den die Tochter später rächen wird, wird aus einem dunklen BMW heraus erschossen.

ARD-Tatort „Angriff auf Wache 08“ spielt auch in Hanau

Regie im Tatort „Angriff auf Wache 08“ führte Thomas Stuber, der auch die preisgekrönten Kinofilme „Herbert“ und „In den Gängen“ gedreht hat. Das Drehbuch schrieben Clemens Meyer und Thomas Stuber. Neben Ulrich Tukur als Felix Murot sind in den Hauptrollen Barbara Philipp, Christina Große und Peter Kurth zu sehen. Auch Thomas Schmauser, Paula Hartmann, Sascha Nathan und Clemens Meyer als DJ Ecki spielen mit.

