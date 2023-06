Ted Lasso: Kritik zur dritten Staffel der Erfolgsserie von AppleTV+

Ausgerechnet in der Schlussphase hat „Ted Lasso“ die womöglich wichtigste Fußballregel von allen vergessen: „Never change a winning team.“ Die dritte und wohl auch letzte Staffel der beliebten Apple-Dramedy stolpert...

Kreative Freiheit wird idealisiert. Doch große Kunst entsteht oft erst dann, wenn die tollsten Fantasie-Fluten in geordnete Bahnen gelenkt werden. Dazu braucht es in der Regel auch Rückmeldungen oder Auflagen von außen. „Kill your darlings“, heißt es bei Autor:innen, wenn sie bei ihrem Werk den Rotstift ansetzen. Geschichten, die im Nichts verlaufen, sollten lieber ganz gestrichen werden - so nett die eine oder andere Idee auch sein mag.

Hätte die vielfach preisgekrönte Fußballkomödie „Ted Lasso“ die Spielregeln des Fernsehens besser beherzigt, wäre ihre dritte Staffel wohl weniger enttäuschend gewesen. Obwohl wir ja wissen: Ted (Jason Sudeikis) kannte bis vor kurzem nicht mal die Abseitsregel. Dass diesmal einiges aus dem Ufer geraten ist, erkennt man bereits daran, dass die Gesamtlaufzeit der zwölf Folgen knapp 650 Minuten entspricht (was doppelt so viel ist wie bei der Auftaktstaffel). Ein ausführliches Review lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)