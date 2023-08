Termin steht – Wann der Ex-„Bergretter“ Martin Gruber als TV-Kommissar antritt

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Die „SOKO Wien“ bekommt einen neuen Kommissar, „Bergretter“-Fans erkennen ihn bestimmt sofort. Ab wann Martin Gruber in der österreichischen Landeshauptstadt ermittelt, ist jetzt auch endlich bekannt.

Wien – Martin Gruber ist zurück. Viele TV-Zuschauer erinnern sich noch an den tragischen Serientod seiner Rolle in „Die Bergretter“. Nun tauscht er Kletterausrüstung gegen Pistole und heuert bei der „SOKO Wien“ an. Und jetzt gibt es endlich auch ein Datum für seine Premiere als TV-Kommissar.

Martin Gruber ist der Neue bei „SOKO Wien“

Während sich Fans von Hans Sigl (54) und Co. noch bis Anfang 2024 gedulden müssen, sollen Sebastian Ströbel (46) und seine Bergretter schon im Herbst ins Fernsehen zurückkehren. Langjährigen Fans ist Martin Gruber auch noch ein Begriff. Er heißt zwar wie der Bergdoktor, war aber jahrelang bei „Die Bergretter“ als „Andreas Marthaler“ zu sehen. In Folge 6 der sechsten Staffel („Abgeschnitten“) starb er den Serientod.

Sophia Thomalla bis Mariella Ahrens: Diese Stars hatten schon Rollen bei „Der Bergdoktor“ Fotostrecke ansehen

Nun kehrt Martin Gruber wieder in deutsche TV zurück – diesmal als Kommissar. Er wird Stefan Jürgens, der am 20. Oktober in seiner letzten Folge zu sehen sein wird, bei „SOKO Wien“ ersetzen. Gruber wird Kriminalhauptkommissar „Max Herzog“ aus München spielen. „Er ist gründlich, gerechtigkeitsliebend, arbeitswütig und selbstironisch. Er trägt sein Herz auf der Zunge und ist sofort direkt beim Fall und bei den Fakten“, so das ZDF über den neuen Kommissar.

Termin steht – Wann der Ex-„Bergretter“ Martin Gruber als TV-Kommissar antritt

Jetzt gibt es auch endlich ein Datum für den Dienstbeginn von Martin Gruber. Die neuste „SOKO Wien“-Staffel startet am 6. Oktober und läuft immer freitags um 18:00 Uhr im ZDF. Für Martin Gruber ist es übrigens nur eine Deutschland-Premiere. In Österreich, wo die Serie „SOKO Donau“ heißt, feierte die 17. Staffel mit „max Herzog“ schon letzten Herbst Premiere.

„SOKO Wien“ Drehstart: Von links: Klaus Lechner (Andreas Kiendl), Carl Ribarski (Stefan Jürgens), Dr. Henriette Wolf (Brigitte Kren), Penny Lanz (Lilian Klebow), Max Herzog (Martin Gruber) © ZDF/Petro Domenigg

Apropos „Bergretter“: Diesen Herbst soll es neue Folgen von „Die Bergretter“ geben. Eine Botschaft von Serienstar Markus Brandl lässt nun aber aufhorchen. Verwendete Quellen: ZDF