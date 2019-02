The Biggest Loser 2019: Scharfe Kritik an Sat.1-Show im Interview

Wettbewerb ums Abnehmen: Kandidat Mario wurde in der Sendun g „The Biggest Loser“ für seinen Gewichtsverlust von 17,6 Kilo gelobt. Linda musste bei "The Biggest Loser" gehen, nachdem sie in einer Woche sechs Kilo verlor.

6,7 Kilogramm in nur einer Woche: So viel Gewicht hat Linda bei der Sat.1-Sendung „The Biggest Loser“ verloren. Sportwissenschaftler Ingo Froböse kritisiert die Sendung heftig.

Der Wissenschaftler gab unserer Zeitung ein Interview zu "The Biggest Loser".

Herr Froböse, was geht in Ihnen vor, wenn Sie die Sendung sehen?

Es ist ein völlig absurdes Zurschaustellen von Menschen. Was ich dort an Inhalten sehe, passt niemals zu einer langfristigen, vernünftigen Betreuung von übergewichtigen Menschen, wie sie es verdient hätten.

Ein Kandidat hat in einer Woche über 17 Kilo Gewicht verloren. Was halten Sie als Experte davon?

Gar nichts. Es muss um Nachhaltigkeit gehen. Das heißt eben nicht, dass ich möglichst schnell Gewicht verliere. Normalerweise kann man 17 Kilo pro Woche gar nicht verlieren. Es werden den Zuschauern Bilder suggeriert, die eine Irreführung, eine Täuschung sind. Ich zweifle diese Zahl an.

Was wäre denn Ihrer Ansicht nach gesund?

Gesund wären ein bis zwei Kilo Gewichtsverlust pro Monat. Das ist vernünftig, damit sich kein Jojo-Effekt, also eine erneute Gewichtszunahme einstellt, weil der Körper nicht in eine Hungersnot gebracht wird.

Was halten Sie von Abnehmshows als Wettkampf?

Übergewichtige Menschen leiden unter ihrem Problem. Das so zu pervertieren, finde ich nicht in Ordnung. Man stellt den Teilnehmern Aufgaben, die gar keinen Sinn machen, wenn sie langfristig abnehmen wollen.

Was würde Sinn machen?

Man müsste die Teilnehmer mit einem Ausdauertraining in ein vernünftiges System der Fettverbrennung bringen. Dazu wäre auch ein Muskelaufbautraining nötig.

Welche Erklärung haben Sie für den Erfolg der Sendung?

Die Sendung hat das Ziel, dass Menschen scheitern oder gewinnen. Man erfreut sich an dem Verlust und den unschönen Körperbildern. Das ist eine völlige ethische und moralische Verfehlung.

Worum geht es dem Sender Sat.1 eigentlich dabei?

Diese Sendung zu begleiten, finde ich verwerflich. Es geht doch vor allem darum, damit Werbung an die Zuschauer heranzutragen.

Und was macht sowas mit den Betroffenen?

Es werden die falschen Botschaften gesendet. Übergewicht ist ein großes gesellschaftliches Problem. Solche Bilder zu vermitteln ist daher falsch. Das wird bei den Betroffenen meiner Meinung nach zu Frustration führen, eben weil man es selbst probiert und sich dann vielleicht sagt: „Ich schaffe nicht mal zwei Kilo in einer Woche, was bin ich für ein Loser“.

Wer ist Ingo Froböse?

Prof. Dr. Ingo Froböse (61) wurde in Unna geboren. Er ist Sportwissenschaftler und Professor für Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er war deutscher Vizemeister im Sprint über 100 und 200 Meter. Froböse ist Autor zahlreicher Bücher zu den Themen Gesundheit, Ernährung und Sport. Er lebt mit seiner Frau in Köln.

