The Crowded Room: Kritik der ersten beiden Episoden der AppleTV+-Serie

Szenenbild aus der Serie „The Crowded Room“ © Apple TV+

„The Crowded Room“ greift ein komplexes Thema auf und unterfüttert dieses mit einem hochkarätigen Cast. Ob die Geschichte allerdings dazu angetan ist, über zehn Folgen zu tragen, muss sich nach der Sichtung des Serienstarts erst noch beweisen. Im folgenden Review erfahrt Ihr, warum wir skeptisch sind.

Eine möglichst spoilerfreie Rezension zu der AppleTV+-Serie „The Crowded Room“ (zu Deutsch etwa: „Der überfüllte Raum“) zu verfassen, ist unmöglich. Deshalb sei an dieser Stelle für diejenigen Zuschauenden, die bisher nicht wissen, worum es in der Serie geht, explizit auf diesen Umstand hingewiesen. Showrunner Akiva Goldsman („Star Trek: Discovery“) adaptierte für die erste Staffel der neuen Apple+-Serie das Buch „The Minds of Billy Milligan“ (in Deutschland 1985 unter dem Titel „Die Leben des Billy Milligan“ erschienen), das sich mit dem Leben eines Menschen mit dissoziativen Identitätsstörungen befasst.

Der Verfasser war der Science-Fiction-Autor Daniel Keyes („Kontakt radioaktiv"), der zwei Jahre mit dem Betroffenen und seinen insgesamt 24 Persönlichkeiten verbrachte, von denen eine ein Mörder war. Milligan war der erste Mensch, der aufgrund der oben genannten Erkrankung, die früher auch als multiple Persönlichkeitsstörung bekannt war, freigesprochen wurde. (Reinhard Prahl)