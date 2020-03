Erfolgreiches Spiel "The Last of Us" wird zu Serie - Fans äußern Wünsche zur Besetzung

Der Sender HBO plant das nächste große Projekt: Eine Serie zum Game "The Last of Us".

"The Last of Us" ist eines der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre. Jetzt soll es eine Serie geben - und die Fans diskutieren über mögliche Schauspieler.

Das erfolgreiche Spiel "The Last of Us" wird als Serie adaptiert.

wird als Serie adaptiert. Die Handlung soll sich weitestgehend an den Geschehnissen im Game orientieren.

Fans diskutieren bereits über mögliche Schauspieler für die Hauptfiguren Ellie und Joel.

Oh je, schon wieder eine Zombie-Serie. Wer nach den aktuellsten Staffeln von "The Walking Dead" bei diesem Gedanken Bauchschmerzen bekommt, kann beruhigt sein: Die besagte Serie wird auf dem hochgelobten Videospiel-Hit "The Last of Us" basieren.

Seit der Veröffentlichung des Games im Jahr 2013 wuchs die Fangemeinde stetig, was nicht zuletzt mit der darin erzählten, sehr ergreifenden Geschichte zusammenhängt. "The Last of Us"-Liebhaber waren deshalb schon länger der Meinung, dass es zumindest einen Film zum Spiel geben sollte. Jetzt kommt es noch besser: Sie bekommen sogar eine Serie.

Ein hochkarätiges Team arbeitet an der "The Last of Us"-Serie

Die Nachricht dürfte die Macher von "The Walking Dead" nicht besonders freuen, denn mit einer "The Last of Us"-Serie bekommen sie ganz schön Konkurrenz. Und der Druck steigt mit Blick auf die Produzenten: Für die Umsetzung ist der Sender HBO verantwortlich, der zuvor schon mit Serien wie "Game of Thrones" und "Die Sopranos" echte Hits landen konnte.

Doch das war noch lange nicht alles: Craig Mazin, Schöpfer der preisgekrönten Mini-Serie "Chernobyl", wird die kommende "The Last of Us"-Serie produzieren. Dabei wollen sich die Macher sehr nah an dem Original orientieren und laut dem Hollywood Reporter zieht es HBO auch in Betracht, die Handlung der im Mai 2020 erscheinenden Spiele-Fortsetzung in die Serie zu integrieren.

In den Games geht es um den Schmuggler Joel, der nach einer Zombie-Apokalypse zusammen mit der 14-jährigen Ellie ums Überleben kämpft. Im Vergleich zu allen anderen Menschen zeichnet das Mädchen eine besondere Eigenschaft aus, die Fluch und Segen zugleich bedeutet.

Wer sind die Schauspieler in der "The Last of Us"-Serie?

Da die Produktion gerade erst in den Startlöchern steht, gibt es aktuell weder Informationen zum Veröffentlichungsdatum, noch zu den Schauspielern. Im Internet diskutieren mehrere Fans aber schon fleißig über eine ideale Besetzung. So nennen einzelne Reddit-User die Darsteller Nikolaj Coster-Waldau ("Game of Thrones") oder Hugh Jackman ("X-Men"-Reihe) als Wunschkandidaten für Joel. Mackenzie Foy ("Interstellar") oder Kaitlyn Dever ("Unbelievable") schlagen Fans hingegen für die Rolle von Ellie vor.

Video: Trailer zum Spiel "The Last of Us"

soa

