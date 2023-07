The Marvels: Neuer Trailer zum Disney-Film

Von: Adam Arndt

Teilen

Poster zum Superheldinnenfilm „The Marvels“ © Walt Disney/Marvel Studios

Sofern die Hollywood-Streiks kein Umdenken bei Walt Disney verursachen, soll der Superheldinnenfilm „The Marvels“ im November in die Kinos kommen. Nun gibt es den offiziellen Trailer mit Carol, Kamala und Monica als Trio zu sehen.

Am 8. November kommt der Film „The Marvels“ in die deutschen Kinos, am 10. November dann in die US-Lichtspielhäuser und nun wurde der offizielle Trailer dazu veröffentlicht und zwar in deutscher und englischer Fassung.

Mit dabei sind Captain Marvel (Brie Larson) als Carol Danvers, „Ms. Marvel“ aka Kamala Khan (Iman Vellani) sowie Monica Rambeau (Teyonah Parris, „WandaVision“), die ihre Kräfte bündeln oder zumindest versuchen einem mysteriösen Platztauschphänomen auf die Schliche zu kommen. Monica scheint dabei einen Zusammenhang zwischen der Kräften der drei Frauen zu sehen. Zu hören ist der Beastie-Boys-Klassiker „Intergalactic“. Den Trailer und weitere Infos zum neuen Disney-Streifen „The Marvels“ finden Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)