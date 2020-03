„The Masked Singer“ 2020: Wer ist die Kakerlake? Rateteam vermutet Star-Koch - oder Kelly-Family-Star

Die ProSieben Show „The Masked Singer“ geht in die zweite Runde. Zehn Stars zeigen sich in aufwendigen Kostümen. Ein Kostüm ist ein besonderes Geschöpf.

„The Masked Singer“* startet im März.

Es ist bereits die zweite Staffel der Show.

der Show. Ein Star versteckt sich hinter einem Kakerlaken-Kostüm.

Update vom 24. März: Unter einem aktuellen Post bei Instagram wird fleißig weiter gerätselt, wer die Kakerlake sein könnte. Auch hier steht immer noch Angelo Kelly oder allgemein ein Mitglied der Kelly-Family auf Nummer eins. Aber auch ein weiterer Name fällt: Kollegah. Seine englischen Worte würde angeblich dafür sprechen. Außerdem wären kleine Etiketten auf dem Kostüm mit einem „K“ zu sehen. Weitere Tipps folgen dann heute Abend in der dritten Live-Show von „The Masked Singer“.

„The Masked Singer“: Ist ein Kelly-Family-Mitglied die Kakerlake?

Update vom 17. März: „Love it“, „Homies“ und „ich kann es immer noch“, sind die Aussagen von der Kakerlake in Folge zwei von „The Masked Singer“*, die wegen des Coronavirus ohne Publikum* stattfindet. Diese Aussprüche lassen stark an Sido denken, das Singen jedoch weniger. Oder von der Stimme her Smudo von der Stimme? Aber was sagt das Rateteam? Rea ist sich sicher, es ist ein deutscher Sänger. Ruth Moschner denkt an ein Bandmitglied. Reas Tipp: Angelo Kelly. Nick Carter ist Moschners Tipp und Elton sagt Steffen Henssler.

„The Masked Singer“ 2020 (ProSieben): Wer ist die Kakerlake? Jury vermutet Star-Koch

Update vom 11. März 2020, 16.39 Uhr: Schon komisch, wenn das Rateteam hinter dem Kostüm der Kakerlake gerade einen Koch vermuten. Die Instagram-Community ist ganz anderer Meinung. Sie vermuten Angelo Kelly, Mike Singer oder Wincent Weiss hinter der Maske. Letzterer soll unter dem Wuschel stecken. Aber ob dies wirklich stimmt, wird sich vielleicht heute in Folge zwei von „The Masked Singer“* zeigen.

Update vom 10. März 2020, 21.05 Uhr: Ein Teilnehmer der 2. Staffel von „The Masked Singer“ ist als Kakerlake verkleidet. Doch wer steckt unter dem Kostüm? Die Tipps des Rateteams nach dem ersten Auftritt: Nelson Müller, Jamie Oliver und Horst Lichter.

„The Masked Singer“ 2020 (ProSieben): Welcher Star ist die Kakerlake?

Meldung vom 9. März 2020:

München - Im wahren Leben möchte man diesem kleinen Tier lieber nicht begegnen: Die Kakerlake. Doch das braune Insekt ist in der neuen Staffel der ProSieben-Show „The Masked Singer“ alles andere als ekelig. Im Gegenteil, es kommt richtig lässig und entspannt daher. ProSieben ist sich sicher - diese Kakerlake bringt Coolness in die Sendung. Ein brauner Mantel hängt über die Schultern des Stars und der Panzer darunter zeichnet ein sehr ausgeprägtes Sixpack.

„The Masked Singer“ 2020: Welcher Star versteckt sich hinter dem Kakerlaken-Kostüm?

Nachdem ProSieben bekannt gab, welche Kostüme* bei der zweiten Staffel von „The Masked Singer“ auf die Bühne hüpfen, gab es auch zur Kakerlake zahlreiche Kommentare in den Sozialen Medien. Gleich zwei User waren sich einig, dass es sich um Detlev Steves handeln muss. Aufgrund der Bemerkung von ProSieben, die Kakerlake habe einen coolen Look, konnte eine Userin sich schnell ihre eigenen Rückschlüsse ziehen. „Und dann ist das bestimmt ein ganz schüchterner“, vermutet sie.

„The Masket Singer“ 2020: Kakerlake gibt sich lässig

Der Star unter der Kakerlaken-Maske tanzt im Teaser zur Show „The Masked Singer“ aber tatsächlich sehr locker und mühelos. In der Innentasche hängen viele Uhren. Das könnte ein weiterer Tipp sein. ProSieben erklärt, das braune Tierchen treibe sich gerne in dunklen Ecken herum. Es sei immer auf der Suche nach einem „besten Deal“. Das klingt fast nach Markus Reinecke vom Trödeltrupp, aber ob er zum Konkurrenz-Sender ProSieben wechseln würde? Nicht unbedingt. Insgesamt sind es zehn Masken unter denen sich die Promis verbergen:

„The Masket Singer“ 2020: Welche Star versteckt sich hinter dem Kakerlaken-Kostüm?

Im Vorfeld zu„The Masked Singer“ wird viel über die Kostüme spekuliert. Von Helene Fischer bisDJ Bobo sind schon viele Namen gefallen. Aber auch Moderator Matthias Opdenhövel gibt nur wenige Informationen an die Öffentlichkeit. Letztes Jahr ging der Sieg an den Sänger Max Mutzke. Er trat als Astronaut in der Sendung auf. Nicht alle Promis konnten sich bei der ersten Staffel jedoch so gut verstecken wie er. Lucy Diakovska wurde bereits in der ersten Folge enttarnt und die ehemalige GZSZ-Schauspielerin, Susan Sideropoulos, lüftete in der zweiten Folge ihr Kostüm-Geheimnis. Es bleibt spannend wer und wann die Kakerlake tatsächlich aufdecken und wie gut das Rateteam bei „The Masked Singer“* wird.

